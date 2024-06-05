Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію проти ХАМАС в містечку біженців в Газі
Київ • УНН
Ізраїльські військові почали наземні операції проти ХАМАС в місті біженців Бурейдж і на схід від міста Дейр-ель-Балах в Секторі Гази з метою ліквідації терористичної інфраструктури.
Ізраїльські військові заявили, що почали наземну операцію проти ХАМАС у містечку біженців Бурейдж, а також на схід від міста Дейр-ель-Балах у центральній частині сектору Гази. Про це УНН пише з посиланням на заяву ЦАХАЛу.
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Повідомляється, що війська ЦАХАЛу одночасно розпочали оперативні дії в районах Бурейджа і східного Дейр-ель-Балаха, а також продовжують діяти в центральній і південній частинах Гази
Минулої доби війська ЦАХАЛу розпочали цілеспрямовану оперативну діяльність в районах Бурейджа і східної частини Дейр-ель-Балаха як наземним, так і підземним способом. Ці дії були розпочаті на основі розвідувальної інформації, яка вказувала на присутність терористів і терористичної інфраструктури наземної і підземної в цьому районі
Заявляється, що війська проводять операцію з ліквідації терористичної інфраструктури, розташованої за кілька кілометрів від кордону з Ізраїлем, як наземної, так і підземної.
Повідомляється, що операція розпочалася з серії повітряних ударів по об'єктах терористів, включаючи військові містечка, склади зброї і підземну інфраструктуру. Під час однієї з операцій винищувач ЦАХАЛу ліквідував снайпера, який діяв поруч з військами в цьому районі. Також ЦАХАЛ завдав авіаудар по виявленому осередку ХАМАСу в центрі Гази. Під час ударів було ліквідовано кілька терористів ХАМАС.
Нагадаємо
Ізраїль заявляє, що він отримав контроль над кордоном гази з Єгиптом під час наступу на Рафах, досягнувши ключової мети - перешкодити ХАМАСУ переозброїтися шляхом контрабанди зброї через тунелі з Єгипту.
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