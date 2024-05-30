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Війна в Газі обійдеться Ізраїлю у 67,4 млрд доларів до 2025 року

Війна в Газі обійдеться Ізраїлю у 67,4 млрд доларів до 2025 року

Київ • УНН

 • 20414 перегляди

Війна з ХАМАС в Газі наразі є найдорожчою в історії Ізраїлю. Очікувана загальна вартість до 2025 року оцінюється у 250 млрд шекелів (67,4 млрд доларів).

Війна в Газі стала найдорожчою в історії Ізраїлю, з очікуваною загальною вартістю до 2025 року у 250 млрд шекелів (67,4 млрд доларів). У четвертому кварталі 2023 року економічне виробництво скоротилося на 21,7%.

Пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Війна в Газі з ХАМАС стала найдорожчою в історії Ізраїлю: за оцінками центрального банку, загальна вартість конфлікту до 2025 року становитиме 250 млрд. шекелів (67,4 млрд. доларів). У четвертому кварталі 2023 року економічне виробництво скоротилося на 21,7% у річному обчисленні.

Вирішальним випробуванням стане здатність уряду знизити співвідношення витрат на оборону до ВВП до розумного рівня протягом кількох років.Інакше ми можемо скотитися назад у ще одне втрачене десятиліття

- каже професор кафедри економіки Тель-Авівського університету Мануель Трайтенберг.

За його словами, витрати на оборону до війни були на рекордно низькому рівні – 4,5% ВВП. Цього року він подвоїться до 9%. Колишній генеральний директор Міністерства фінансів Девід Броде, зазначає, що Ізраїль вступив у нинішній конфлікт із великим запасом валютних резервів і низьким державним боргом, співвідношення якого до ВВП становило близько 62%, але тепер очікується його зростання до 67%.

Проте деякі експерти застерігають, що тривалий період зростання країни — понад два десятиліття, перерваний лише пандемією — опинився під загрозою. Найбільший ризик полягає у можливому відтоку інвестицій із ключового технологічного сектору, якщо міжнародні гіганти підвищать ставки, а стартапи перемістяться до інших регіонів у пошуках працівників.

На відміну від майже будь-якої іншої війни в нашій історії, це не буде короткий епізод, від якого ми зможемо швидко оговтатися. Це розтягнеться щонайменше на два-три роки, поки ми з'ясуємо, як захистити наші кордони

- каже соціолог з Єврейського університету в Єрусалимі Гад Яїр.

Поки що уряд Ізраїлю зробив кілька незначних скорочень витрат і ввів нові податки, але здебільшого покладається на продаж облігацій для покриття зростаючого бюджетного дефіциту — підхід, який економісти називають нестійким.

Бюджетний тиск, спричинений війною з ХАМАС, посилює розбіжності в ізраїльському суспільстві, де перші дві децилі населення сплачують 60% усіх прямих податків. Ці працівники також складають ядро військового резерву. Коли ХАМАС напав і близько 300 000 резервістів повернулися до служби, технологічна індустрія раптово зіткнулася з дефіцитом робочої сили, а підприємства в районі Тель-Авіва та його околицях втратили деяких зі своїх найкращих клієнтів.

Нагадаємо

Ізраїль заявив, що забезпечив контроль над південним кордоном Гази з Єгиптом, досягнувши ключової мети наступальної операції "Рафах". Вона спрямована на знищення ХАМАС без перетину червоних ліній, встановлених президентом США Джо Байденом. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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