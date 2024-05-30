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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Война Израиля в Секторе Газа вызвала 500% годовую инфляцию в стране

Война Израиля в Секторе Газа вызвала 500% годовую инфляцию в стране

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 07:00  •  350 просмотра

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Война Израиля в Секторе Газа привела к росту инфляции на 500% в год, увеличению дефицита бюджета до 150% ВВП и удвоению расходов на оборону с 4,5% до 9% ВВП, что вызвало опасения по поводу потенциального нового "потерянного десятилетия" экономической стагнации.

Война в Газе сильно повлияла на экономику Израиля, увеличив бюджетный дефицит до 150% ВВП и вызвав 500% годовую инфляцию. Расходы на оборону выросли с 4,5% до 9% ВВП. Эксперты предупреждают о возможном новом "потерянном десятилетии".

Пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Из-за войны в Газе дефицит государственного бюджета Израиля вырос до 150% от ВВП, вызвав 500% годовую инфляцию. Этот период, который в экономических кругах называют "потерянным десятилетием", завершился в 1980-х годах, когда страна привлекла внешних экспертов для разработки жестких реформ. Эти реформы сократили государственные расходы, стабилизировали шекель и способствовали привлечению иностранных инвестиций.

Война в Газе стала самой дорогой в истории страны, по оценкам центрального банка, общая стоимость конфликта к 2025 году составит 250 млрд шекелей (67,4 млрд долларов). В четвертом квартале 2023 года экономическое производство сократилось на 21,7% в годовом исчислении.

Решающим испытанием станет способность правительства снизить соотношение расходов на оборону к ВВП до разумного уровня в течение нескольких лет.В противном случае мы можем вернуться в другое потерянное десятилетие

-говорит профессор кафедры экономики Тель-Авивского университета Мануэль Трайтенберг.

По его словам, расходы на оборону до войны были на рекордно низком уровне – 4,5% ВВП. В этом году он удвоится до 9%. Бывший генеральный директор министерства финансов Дэвид Броуд, отмечает, что Израиль вступил в нынешний конфликт с большим запасом валютных резервов и низким государственным долгом, соотношение которого к ВВП составляло около 62%, но теперь ожидается его рост до 67%.

Однако некоторые эксперты предупреждают, что длительный период роста страны — более двух десятилетий, прерванный только пандемией — оказался под угрозой. Наибольший риск заключается в возможном оттоке инвестиций из ключевого технологического сектора, если международные гиганты повысят ставки, а стартапы переместятся в другие регионы в поисках сотрудников.

В отличие от почти любой другой войны в нашей истории, это не будет короткий эпизод, от которого мы сможем быстро оправиться. Это продлится как минимум два-три года, пока мы выясним, как защитить наши границы

- говорит социолог из Еврейского университета в Иерусалиме Гад Яир.

До сих пор израильское правительство немного сократило расходы и ввело новые налоги, но в основном полагается на продажу облигаций для покрытия растущего бюджетного дефицита — подход, который экономисты называют неустойчивым.

Бюджетное давление, вызванное войной, усугубляет разногласия в израильском обществе, где первые две децили населения платят 60% всех прямых налогов. Эти рабочие также составляют ядро военного резерва. Когда ХАМАС атаковал и около 300 000 резервистов вернулись на службу, технологическая индустрия внезапно столкнулась с нехваткой рабочей силы, и предприятия в Тель-Авиве и его окрестностях потеряли некоторых из своих лучших клиентов.

Напомним

Израиль заявил, что обеспечил контроль над южной границей Газы с Египтом, достигнув ключевой цели наступательной операции "Рафах". Она направлена на уничтожение ХАМАС без пересечения красных линий, установленных президентом США Джо Байденом. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Новости Мира
bloomberg-lpBloomberg L.P.
rafakhРафах
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
yegipetЕгипет
sektor-hazaСектор Газа
polshaПольша
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