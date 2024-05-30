Ізраїль заявив, що здобув контроль над кордоном Гази з Єгиптом під час наступу на Рафах
Київ • УНН
Ізраїль заявляє, що він отримав контроль над кордоном гази з Єгиптом під час наступу на Рафах, досягнувши ключової мети - перешкодити ХАМАСУ переозброїтися шляхом контрабанди зброї через тунелі з Єгипту.
Ізраїль заявив, що забезпечив контроль над південним кордоном Гази з Єгиптом, досягнувши ключової мети наступальної операції "Рафах". Вона спрямована на знищення ХАМАС без перетину червоних ліній, встановлених президентом США Джо Байденом. Про це УНН повідомляє із посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
Ізраїльські офіційні особи кажуть, що взяття під контроль приблизно 9-мильного кордону, відомого як Філадельфійський коридор, дасть змогу Ізраїлю запобігти переозброєнню ХАМАС через контрабанду зброї через тунелі, що ведуть до Єгипту.
Востаннє Ізраїль контролював цей коридор 2005 року, після чого передав контроль над анклавом палестинцям.
Доповнення
Глава Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі передбачив, що для досягнення мети знищення ХАМАСу в Газі будуть потрібні ще 7 місяців бойових дій.