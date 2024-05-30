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Ізраїль прогнозує ще 7 місяців війни в Газі для знищення ХАМАС - CNN

Ізраїль прогнозує ще 7 місяців війни в Газі для знищення ХАМАС - CNN

Київ • УНН

 • 24632 перегляди

Глава Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі передбачив, що для досягнення мети знищення ХАМАСу в Газі будуть потрібні ще 7 місяців бойових дій.

Ізраїль прогнозує ще 7 місяців війни в Газі. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Для досягнення заявленої мети – знищення ХАМАС У середу Глава Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі заявив, що країна очікує "ще сім місяців боїв" у Газі.

У перші дні представлення планів кабінету було чесно заявлено, що війна буде довгою

- підкреслив Цахі Ханегбі.

Байден не вважає дії Ізраїлю в секторі Газа геноцидом21.05.24, 05:00 • 109398 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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