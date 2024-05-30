Ізраїль прогнозує ще 7 місяців війни в Газі для знищення ХАМАС - CNN
Київ • УНН
Глава Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі передбачив, що для досягнення мети знищення ХАМАСу в Газі будуть потрібні ще 7 місяців бойових дій.
Ізраїль прогнозує ще 7 місяців війни в Газі. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Деталі
Для досягнення заявленої мети – знищення ХАМАС У середу Глава Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі заявив, що країна очікує "ще сім місяців боїв" у Газі.
У перші дні представлення планів кабінету було чесно заявлено, що війна буде довгою
Байден не вважає дії Ізраїлю в секторі Газа геноцидом21.05.24, 05:00 • 109398 переглядiв