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В результате обстрела Харькова возросло количество пострадавших до 4 человек
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В Киеве объявлена воздушная тревога
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Вражеская атака в Харькове: 2 человека получили осколочные ранения, один человек имеет острую реакцию на стресс
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Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
Израиль прогнозирует еще 7 месяцев войны в Газе для уничтожения ХАМАС-CNN
Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахѕ Ханегби предсказал, что для достижения цели уничтожения Хамса в Газе потребуются еще 7 месяцев боевых действий.
В захваченном Луганске требуют российские паспорта от порога под угрозой отказа в выдаче детей
Во временно оккупированном Луганске оккупанты требуют у женщин российские паспорта перед выпиской новорожденных из больниц, угрожая отказать в выдаче детей без российских документов.
Канада передала Украине 10 машин скорой помощи
Канадско-украинский фонд передал Украине 10 новых автомобилей скорой помощи Ford C, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, для укрепления служб экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в 7 регионах Украины.
В результате обстрела Харькова возросло количество пострадавших до 4 человек
В Харькове в результате вражеского обстрела возросло количество пострадавших до четырех человек.
Враг атакует: зафиксирована ракетная опасность в северных и восточных областях
Военно-воздушные силы Украины предупреждают о возможных ударах крылатыми ракетами с российских самолетов ТУ-95МС по северным и восточным регионам.
В Киеве объявлена воздушная тревога
В Киеве, столице Украины, объявлена воздушная тревога, сообщает Киевская городская государственная администрация.
Вражеский удар по зданию фермы в Малой Даниловке вызвал пожар
В результате вражеского обстрела загорелось фермерское здание в Малой Даниловке Харьковской области, о жертвах не сообщается.
Вражеская атака в Харькове: 2 человека получили осколочные ранения, один человек имеет острую реакцию на стресс
В результате вражеского обстрела в Харькове возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Также два человека получили осколочные ранения, а один человек имеет острую реакцию на стресс. Кроме того, были повреждены жилые дома.
Осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса
По данным ГНС Украины, российские стратегические бомбардировщики ТУ-95 запустили крылатые ракеты Х-101 в районе Энгельса.
В Хмельницкой области Украины слышны взрывы
Взрывы слышны в Хмельницкой области Украины.