Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  130618 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  118635 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  189939 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  179657 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  190666 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162544 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121162 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125391 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135572 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125701 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

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15 мая 2024, 10:00  •  372311 просмотра

Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Байден отверг обвинения МУС в адрес Израиля, заявив, что действия израильской армии в Газе не являются геноцидом, и пообещал сотрудничать с Израилем для уничтожения ХАМАС.

Война •   •  2248 просмотра
Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Польша планирует затопить отдельные участки границы с РФ и Беларусью

Польща планує створити систему укріплень, бункерів та інших перешкод уздовж 400-кілометрового кордону з Росією і Білоруссю, включно з відновленням лісів і затопленням деяких ділянок, щоб повернути відчуття безпеки жителям, які проживають там.

Война •   •  975 просмотра
Польша планирует затопить отдельные участки границы с РФ и Беларусью

США могут предоставить Грузии экономическую помощь

Конгресс США может рассмотреть возможность предоставления Грузии экономической и военной помощи, включая преференциальную торговлю, улучшение доступа к рынкам, либерализацию визового режима и военную поддержку для территориальной обороны от российской агрессии, если Грузия откажется от антизападной риторики, будет уважать права человека и отзовет свой закон об "иностранных агентах", подобный российскому.

Экономика •   •  1748 просмотра
США могут предоставить Грузии экономическую помощь

В Германии от удара молнии пострадали 10 человек

Десять человек получили ранения, четверо из них - тяжелые, когда молния ударила в группу на берегу Эльбы в Дрездене, Германия, во время сильной грозы, причем у двух мужчин произошла остановка сердца.

Общество •   •  2289 просмотра
В Германии от удара молнии пострадали 10 человек

В Иране сообщили дату выборов нового президента

Иран объявил 28 июня датой выборов нового президента после гибели президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.

политика •   •  512 просмотра
В Иране сообщили дату выборов нового президента

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе во время воздушной тревоги из-за российских атак ударными беспилотниками типа "шахед" прозвучали взрывы, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Война •   •  5530 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе слышны взрывы

Четыре человека были ранены в результате ударов беспилотников по Харькову, некоторые из них страдали от острых стрессовых реакций, а в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в регионе.

Война •   •  5815 просмотра
В Одессе слышны взрывы

Россияне во время майского наступления планировали частично окружить Харьков, - The Economist

Российские войска планировали майское наступление с целью частичного окружения Харькова, атакуя с обеих сторон Печенежского водохранилища, но были остановлены украинской обороной, которая не достигла своей цели.

Война •   •  8388 просмотра
Россияне во время майского наступления планировали частично окружить Харьков, - The Economist

Китай вывел в космос четыре новых спутника

Китай успешно запустил на околоземную орбиту четыре оптических спутника дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением под названием Beijing-3C с помощью ракеты-носителя Long March-2D.

Новости Мира •   •  7753 просмотра
Китай вывел в космос четыре новых спутника

Страны НАТО поддержали инициативу Германии по обеспечению Украины средствами ПВО

Партнеры по НАТО поддерживают инициативу Германии по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны через финансовые и технические взносы.

Война •   •  8284 просмотра
Страны НАТО поддержали инициативу Германии по обеспечению Украины средствами ПВО