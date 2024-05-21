Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Президент США Джо Байден выступил в Белом доме на торжественном приеме в честь Месяца еврейско-американского наследия. Во время выступления он заявил, что не считает действия израильской армии в секторе Газа геноцидом. Байден также отверг обвинения в адрес Израиля со стороны прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, передает УНН.

Детали

Позвольте мне внести ясность: несмотря на обвинения в адрес Израиля, выдвинутый Международным уголовным судом, происходящее не является геноцидом. Мы отвергаем это. Мы поддерживаем Израиль сказал президент США во время выступления,

Байден добавил, что правительство США продолжает работать с Израилем над полным уничтожением Хамаса.

Контекст

20 мая Карим Хан заявил, что направит заявление в палату предварительного производства МУС с требованием выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС за военные преступления. Джо Байден назвал это возмутительным. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон допустил введение санкций против МУС в случае выдачи ордера на арест господина Нетаньяху.

Нетаньяху назвал "моральным оскорблением" запрос прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест