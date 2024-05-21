Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом
Польша планирует затопить отдельные участки границы с РФ и Беларусью
США могут предоставить Грузии экономическую помощь
В Германии от удара молнии пострадали 10 человек
В Иране сообщили дату выборов нового президента
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе слышны взрывы
Россияне во время майского наступления планировали частично окружить Харьков, - The Economist
Китай вывел в космос четыре новых спутника
Страны НАТО поддержали инициативу Германии по обеспечению Украины средствами ПВО
Популярные
Кипер рассказал о личной трагедии за время работы в Одесской ОГА
В США уверены, что предоставленные Украине ракеты ATACMS не использовали по территории рф
Зерновой коридор и усиление защиты неба Одесской области: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Эстонии
Остин о "Рамштайн": говорили об инициативе защиты неба Украины
Остин рассказал, что будет входить в пакет помощи Украине на 400 млн долларов
Публикации
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом
Байден отверг обвинения МУС в адрес Израиля, заявив, что действия израильской армии в Газе не являются геноцидом, и пообещал сотрудничать с Израилем для уничтожения ХАМАС.
Польша планирует затопить отдельные участки границы с РФ и Беларусью
Польща планує створити систему укріплень, бункерів та інших перешкод уздовж 400-кілометрового кордону з Росією і Білоруссю, включно з відновленням лісів і затопленням деяких ділянок, щоб повернути відчуття безпеки жителям, які проживають там.
США могут предоставить Грузии экономическую помощь
Конгресс США может рассмотреть возможность предоставления Грузии экономической и военной помощи, включая преференциальную торговлю, улучшение доступа к рынкам, либерализацию визового режима и военную поддержку для территориальной обороны от российской агрессии, если Грузия откажется от антизападной риторики, будет уважать права человека и отзовет свой закон об "иностранных агентах", подобный российскому.
В Германии от удара молнии пострадали 10 человек
Десять человек получили ранения, четверо из них - тяжелые, когда молния ударила в группу на берегу Эльбы в Дрездене, Германия, во время сильной грозы, причем у двух мужчин произошла остановка сердца.
В Иране сообщили дату выборов нового президента
Иран объявил 28 июня датой выборов нового президента после гибели президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе во время воздушной тревоги из-за российских атак ударными беспилотниками типа "шахед" прозвучали взрывы, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов.
В Одессе слышны взрывы
Четыре человека были ранены в результате ударов беспилотников по Харькову, некоторые из них страдали от острых стрессовых реакций, а в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в регионе.
Россияне во время майского наступления планировали частично окружить Харьков, - The Economist
Российские войска планировали майское наступление с целью частичного окружения Харькова, атакуя с обеих сторон Печенежского водохранилища, но были остановлены украинской обороной, которая не достигла своей цели.
Китай вывел в космос четыре новых спутника
Китай успешно запустил на околоземную орбиту четыре оптических спутника дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением под названием Beijing-3C с помощью ракеты-носителя Long March-2D.
Страны НАТО поддержали инициативу Германии по обеспечению Украины средствами ПВО
Партнеры по НАТО поддерживают инициативу Германии по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны через финансовые и технические взносы.