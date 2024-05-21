Байден не вважає дії Ізраїлю в секторі Газа геноцидом
Київ • УНН
Байден відкинув звинувачення МКС на адресу Ізраїлю, заявивши, що дії ізраїльської армії в Газі не є геноцидом, і пообіцяв співпрацювати з Ізраїлем для знищення ХАМАС.
Президент США Джо Байден виступив у Білому домі на урочистому прийомі на честь Місяця єврейсько-американської спадщини. Під час виступу він заявив, що не вважає дії ізраїльської армії у секторі Газа геноцидом. Байден також відкинув звинувачення на адресу Ізраїлю з боку прокурора Міжнародного карного суду (МКС) Каріма Хана, передає УНН.
Деталі
Дозвольте мені внести ясність: попри звинувачення на адресу Ізраїлю, висунутий Міжнародним кримінальним судом, те, що відбувається, не є геноцидом. Ми відкидаємо це. Ми підтримуємо Ізраїль
Байден додав, що уряд США продовжує працювати з Ізраїлем над повним знищенням Хамасу.
Контекст
20 травня Карім Хан заявив, що направить заяву до палати попереднього провадження МКС з вимогою видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАС за військові злочини. Джо Байден назвав це обурливим. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон допустив запровадження санкцій проти МКС у разі видачі ордера на арешт пана Нетаньяху.
Нетаньягу назвав "моральною образою" запит прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт20.05.24, 23:04 • 70998 переглядiв