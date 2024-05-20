Нетаньягу назвав "моральною образою" запит прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху засудив рішення прокурора МКС запросити ордери на арешт його самого та інших осіб як обурливу моральну наругу історичного масштабу, яка принесе вічну ганьбу міжнародному суду.
Обурливе рішення прокурора МКС Каріма Хана вимагати ордерів на арешт демократично обраних лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу. Про це сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, коментуючи рішення прокурора МКС щодо ордера на свій арешт. Свою реакцію Нетаньягу опублікував на платформі Х, передає УНН.
Деталі
Прем’єр Ізраїлю підкреслив, що це рішення "кине вічну ганьбу на міжнародний суд".
Контекст
Вдень, 20 травня, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу.
Всіх їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства.
Блінкен назвав ганебним рішення прокурора МКС щодо ордера на арешт ізраїльських урядовців 20.05.24, 20:38 • 23599 переглядiв