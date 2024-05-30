Ізраїль заявив, що забезпечив контроль над південним кордоном Гази з Єгиптом, досягнувши ключової мети наступальної операції "Рафах". Вона спрямована на знищення ХАМАС без перетину червоних ліній, встановлених президентом США Джо Байденом. Ранее И публиковались из-за просьб The Wall Street Journal.

Детали

Официальные лица Израиля говорят, что взятие под контроль границы протяженностью около 9 миль, известной как Филадельфийский коридор, позволит Израилю предотвратить перевооружение ХАМАС из-за контрабанды оружия через туннели, ведущие в Египет.

Последний раз Израиль контролировал этот коридор в 2005 году, после чего передал контроль над анклавом палестинцам.

Дополнение

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахѕ Ханегби предсказал, что для достижения цели уничтожения Хамса в Газе потребуются еще 7 месяцев боевых действий.