Армия обороны Израиля начала наземную операцию против ХАМАС в городке беженцев в Газе

Израильские военные заявили, что начали наземную операцию против ХАМАС в городке беженцев Буредж, а также к востоку от города Дейр-эль-Балах в центральной части Сектора Газа. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.

Детали

Сообщается, что войска ЦАХАЛа одновременно начали оперативные действия в районах Бурейджа и Восточного Дейр-эль-Балаха, а также продолжают действовать в Центральной и южной частях Газы

За прошедшие сутки войска ЦАХАЛа начали целенаправленную оперативную деятельность в районах Бурейджа и восточной части Дейр-эль-Балаха как наземным, так и подземным способом. Эти действия были начаты на основе разведывательной информации, которая указывала на присутствие террористов и террористической инфраструктуры наземной и подземной в этом районе - говорится в сообщении.

Заявляется, что войска проводят операцию по ликвидации террористической инфраструктуры, расположенной в нескольких километрах от границы с Израилем, как наземной, так и подземной.

Сообщается, что операция началась с серии воздушных ударов по объектам террористов, включая военные городки, склады оружия и подземную инфраструктуру. Во время одной из операций истребитель ЦАХАЛа ликвидировал снайпера, действовавшего рядом с войсками в этом районе. Также ЦАХАЛ нанес авиаудар по обнаруженному очагу ХАМАСа в центре Газы. Во время ударов было ликвидировано несколько террористов ХАМАС.

Напомним

Израиль заявляет, что он получил контроль над границей Газы с Египтом во время наступления на Рафах, достигнув ключевой цели - помешать ХАМАСУ перевооружиться путем контрабанды оружия через туннели из Египта.

Война в Газе обойдется Израилю в 67,4 млрд долларов к 2025 году