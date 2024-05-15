Почти 450 000 человек покинули Рафах на юге сектора Газа за неделю - ООН

За последнюю неделю из Рафаха на юге сектора Газа, по данным ООН, бежали почти 450 000 палестинцев, на фоне того, как, по сообщениям, израильские танки продвигаются глубже в город, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

"Люди сталкиваются с постоянным истощением, голодом и страхом", - предупредило агентство ООН по делам палестинских беженцев Unrwa.

Израильские военные заявляют, что продолжают "операции против террористических объектов" на востоке города, где укрывалось более миллиона человек.

Новые израильские операции на севере Газы привели к перемещению еще 100 000 человек, пишет издание.

Израильские войска вернулись в районы Зейтуна и Джабалии, где, по словам военных, ХАМАС перегруппировался только через пять месяцев после того, как он заявил о расформировании местных батальонов группировки.

Военные приказали мирным жителям эвакуировать восточные районы Рафаха и Джабалии в целях их собственной безопасности, прежде чем начать наступление, но общее количество перемещенных лиц в последние дни эквивалентно почти четверти 2,3-миллионного населения Газы, указывает издание.

Семьи бежали в поисках безопасности, говорится в сообщении, но добавляется: "Нигде не безопасно. Немедленное прекращение огня - единственная надежда".

Пресс-секретарь Unrwa Луиза Уотеридж, находящаяся в Рафасе, написала в X (ранее Twitter), что семьи, которые все еще находятся в городе, "переехали как можно дальше на запад" и разбили палатки на пляжах вдоль побережья Средиземного моря. Далее вглубь "теперь город-призрак", добавила она.

Израиль призвал к новой эвакуации в Рафахе на юге Газы на фоне подготовки к расширению операций

Дополнение

Израиль начал военную кампанию по уничтожению ХАМАС в ответ на атаку группировки на юг Израиля 7 октября, во время которой около 1200 человек были убиты и еще 252 человека взяты в заложники.

По данным министерства здравоохранения территории, управляемого ХАМАС, с тех пор в Газе было убито более 35 170 человек, в том числе 82 за последние 24 часа.

После семи месяцев войны в Газе Израиль настаивает на том, что победа невозможна без взятия Рафаха и уничтожения последних батальонов ХАМАС.

Но ООН и западные государства предупреждают, что полномасштабное нападение может привести к массовым жертвам среди гражданского населения и гуманитарной катастрофе.