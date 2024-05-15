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Майже 450 000 людей залишили Рафах на півдні сектора Гази за тиждень - ООН

Майже 450 000 людей залишили Рафах на півдні сектора Гази за тиждень - ООН

Київ • УНН

 • 27537 перегляди

Майже 450 000 палестинців покинули Рафах на півдні сектора Гази за тиждень.

За останній тиждень із Рафаха на півдні сектору Гази, за даними ООН, втекли майже 450 000 палестинців, на тлі того, як, за повідомленнями, ізраїльські танки просуваються глибше до міста, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

"Люди стикаються з постійним виснаженням, голодом і страхом", - попередило агентство ООН у справах палестинських біженців Unrwa.

Ізраїльські військові заявляють, що продовжують "операції проти терористичних об'єктів" на сході міста, де переховувалося понад мільйон людей.

Нові ізраїльські операції на півночі Гази призвели до переміщення ще 100 000 людей, пише видання.

Ізраїльські війська повернулися до районів Зейтуна та Джабалії, де, за словами військових, ХАМАС перегрупувався лише через п'ять місяців після того, як він заявив про розформування місцевих батальйонів угруповання.

Військові наказали мирним жителям евакуювати східні райони Рафаха та Джабалії з метою їхньої власної безпеки, перш ніж розпочати наступ, але загальна кількість переміщених осіб останніми днями еквівалентна майже чверті 2,3-мільйонного населення Гази, вказує видання.

Сім'ї бігли у пошуках безпеки, йдеться у повідомленні, але додається: "Ніде не безпечно. Негайне припинення вогню – єдина надія".

Прес-секретар Unrwa Луїза Вотерідж, що перебуває в Рафасі, написала в X (раніше Twitter), що сім'ї, які все ще перебувають у місті, "переїхали якнайдалі на захід" і розбили намети на пляжах уздовж узбережжя Середземного моря. Далі вглиб "тепер місто-примара", додала вона.

Ізраїль закликав до нової евакуації в Рафаху на півдні Гази на тлі підготовки до розширення операцій11.05.24, 10:52 • 30800 переглядiв

Доповнення

Ізраїль розпочав військову кампанію зі знищення ХАМАС у відповідь на атаку угруповання на південь Ізраїлю 7 жовтня, під час якої близько 1200 людей було вбито та ще 252 особи взято в заручники.

За даними міністерства охорони здоров'я території, керованого ХАМАС, з того часу в Газі було вбито понад 35 170 осіб, у тому числі 82 за останні 24 години.

Після семи місяців війни в Газі Ізраїль наполягає на тому, що перемога неможлива без взяття Рафаха і знищення останніх батальйонів ХАМАС.

Але ООН та західні держави попереджають, що повномасштабний напад може призвести до масових жертв серед цивільного населення та гуманітарної катастрофи.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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