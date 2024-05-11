Ізраїль закликав до нової евакуації в Рафаху на півдні Гази на тлі підготовки до розширення операцій
Київ • УНН
Ізраїль наказав провести нову евакуацію в Рафасі, готуючись розширити військову операцію проти бойовиків ХАМАС у місті на півдні Гази, що призвело до ескалації бойових дій і змусило більше ніж 110 000 людей бігти на північ.
Ізраїль у суботу наказав провести нову евакуацію в місті Рафах на півдні сектору Гази, готуючись розширити свою операцію, заявивши, що він також переміщається в район на півночі Гази, де перегрупувався ХАМАС, пише УНН із посиланням на France 24.
Деталі
Бойові дії загострюються по всьому анклаву, супроводжуючись запеклими зіткненнями між ізраїльськими військами та палестинськими бойовиками на околиці Рафаха, унаслідок чого важливі прилеглі контрольно-пропускні пункти стають недоступними та змушують більше ніж 110 000 людей тікати на північ, пише видання.
"Рух Ізраїлю до Рафаха наразі був меншим за плановане повномасштабне вторгнення", - зазначає видання.
Організація Об'єднаних Націй та інші агентства протягом кількох тижнів попереджали, що наступ Ізраїлю на Рафах, який межує з Єгиптом поблизу основних пунктів доставляння гуманітарної допомоги, завдасть шкоди гуманітарним операціям і викличе катастрофічне зростання кількості жертв серед цивільного населення. Понад 1,4 мільйона палестинців - половина населення Гази - сховалися в Рафаху, більшість із яких врятувалися від наступів Ізраїлю в інших місцях, пише видання.
Ізраїль продовжить операцію проти ХАМАСу у Рафаху, після попередження США про припинення постачання зброї - ЗМІ10.05.2024, 13:52 • 29073 перегляди