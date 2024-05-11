Израиль призвал к новой эвакуации в Рафахе на юге Газы на фоне подготовки к расширению операций

Израиль в субботу приказал провести новую эвакуацию в городе Рафах на юге сектора Газа, готовясь расширить свою операцию, заявив, что он также перемещается в район на севере Газы, где перегруппировался ХАМАС, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Боевые действия обостряются по всему анклаву, сопровождаясь ожесточенными столкновениями между израильскими войсками и палестинскими боевиками на окраине Рафаха, в результате чего важные близлежащие контрольно-пропускные пункты становятся недоступными и вынуждают более 110 000 человек бежать на север, пишет издание.

"Движение Израиля к Рафаху пока было меньше планируемого полномасштабного вторжения", - отмечает издание.

Организация Объединенных Наций и другие агентства на протяжении нескольких недель предупреждали, что наступление Израиля на Рафах, который граничит с Египтом вблизи основных пунктов доставки гуманитарной помощи, нанесет ущерб гуманитарным операциям и вызовет катастрофический рост числа жертв среди гражданского населения. Более 1,4 миллиона палестинцев - половина населения Газы - укрылись в Рафахе, большинство из которых спаслись от наступлений Израиля в других местах, пишет издание.

Израиль продолжит операцию против ХАМАСа в Рафахе, после предупреждения США о прекращении поставок оружия - СМИ