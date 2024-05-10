Израиль продолжит операцию против ХАМАСа в Рафахе, после предупреждения США о прекращении поставок оружия - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  83736 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  123187 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  130982 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  130240 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  147223 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  128791 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132177 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121799 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167875 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150668 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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Израиль продолжит операцию против Хамаса в Рафахе и других местах в секторе Газа, несмотря на предупреждение США о прекращении поставок оружия.

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На оккупированных территориях Украины россияне принудили детей к участию в "параде" по случаю 9 мая - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Украины российские войска использовали украинских детей для пропагандистских мероприятий по случаю 9 мая, заставляя их участвовать в парадах победы и писать письма вражеским солдатам под диктовку российских учителей.

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На оккупированных территориях Украины россияне принудили детей к участию в "параде" по случаю 9 мая - Центр нацсопротивления

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Украинский дизайнер Роман Прядко представил свое видение премиального украинского автомобильного бренда под названием Leleka, представив концептуальную модель лифтбека в стиле Porsche Panamera под названием Leleka GTS Concept 2025.

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Украинское авто премиум-класса: дизайнер показал концепт-кар Leleka

Пассажирам автобусов в Румынию обещают движение через границу без очередей: вводят новый сервис

Пассажиры автобусов, путешествующих через границу с Румынией, смогут вовремя пересекать границу без очередей, поскольку перевозчики будут иметь возможность выбирать время пересечения границы для автобуса на четырех пограничных переходах, начиная с 11 мая.

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Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла в Киев с прощальным визитом

Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла в Киев с прощальным визитом, поскольку срок ее пребывания в должности подходит к концу.

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Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла в Киев с прощальным визитом

Минобороны: ВСУ защищают позиции в Харьковской области, утром была попытка прорыва врагом линии обороны, атаки отбиты, продолжаются бои, направлены резервы

Вооруженные силы Украины отбили атаки россиян, которые пытались прорвать линию обороны в Харьковской области, бои разной интенсивности продолжаются, для усиления обороны подтягиваются резервы.

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Минобороны: ВСУ защищают позиции в Харьковской области, утром была попытка прорыва врагом линии обороны, атаки отбиты, продолжаются бои, направлены резервы

Сухопутные войска ВСУ создали собственный рекрутинговый центр: будут искать операторов БПЛА

В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины создают собственный рекрутинговый центр для отбора и комплектования подразделений беспилотных систем мотивированными кандидатами, которые пройдут подготовку для получения военных специальностей в сфере беспилотных систем.

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Сухопутные войска ВСУ создали собственный рекрутинговый центр: будут искать операторов БПЛА

В оккупированном Мариуполе после "хлопка" в больницу доставили 10 раненых российских военных - горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе 10 российских военнослужащих получили ранения после взрывов прошлой ночью.

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В оккупированном Мариуполе после "хлопка" в больницу доставили 10 раненых российских военных - горсовет

Бои за Часов Яр: россияне пытаются воспользоваться окном возможностей, пока ВСУ ждут снаряды от партнеров

По словам командира батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92 ОШБР Юрия Федоренко, Силы обороны не дают российской армии захватить или взять Часов Яр в оперативное окружение, несмотря на сильное давление и интенсивные бои.

Война •   •  11389 просмотра
Бои за Часов Яр: россияне пытаются воспользоваться окном возможностей, пока ВСУ ждут снаряды от партнеров