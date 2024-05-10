Израиль продолжит операцию против ХАМАСа в Рафахе, после предупреждения США о прекращении поставок оружия - СМИ

Израиль продолжит свою операцию в Рафахе и других местах в секторе Газа. Об этом со ссылкой на израильского чиновника пишет Sky News, передает УНН.

Детали

На фоне опасений гуманитарных организаций относительно полномасштабного вторжения в Рафах, неназванный израильский чиновник заявил, что Израиль будет продолжать свою операцию там и в других местах в секторе Газа.

Кроме того, официальный представитель вооруженных сил Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что его армия имеет необходимое вооружение для проведения операций.

Издание напоминает, что по словам главы израильского правительства Беньямина Нетаньяху, Израиль "будет стоять сам", если это потребуется, в войне против ХАМАС. Так он отреагировал на угрозы США прекратить поставки оружия.

Если нам придется стоять наедине, мы будем стоять наедине. Если потребуется, мы будем сражаться ногтями. Но у нас есть гораздо больше, чем ногти - сказал он в видеообращении.

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Президент Джо Байден ранее заявил, что Америка прекратит поставки наступательного вооружения Израилю, если тот атакует город Рафах в Газе, где сотни тысяч мирных жителей укрываются от бомбардировок в других частях палестинской территории.

Израиль утверждает, что Рафах является последним оплотом Хамаса в Газе, и пообещал ликвидировать четыре батальона боевиков, которые там скрываются. Но Нетаньяху еще не отдал приказ войскам войти в южный город, хотя обстрелы города уже начались.

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