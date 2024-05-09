Байден погрожує припинити постачання зброї Ізраїлю, якщо вона увійде в Рафах
Київ • УНН
Байден погрожує припинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він увійде в Рафах і застосує надану США зброю проти цивільного населення.
Президент США Джо Байден заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, що внаслідок використання Ізраїлем американської зброї загинули мирні жителі. Пан Байден також повідомив, що США не постачатимуть озброєння Ізраїлю, якщо ізраїльська армія увійде в Рафах, передає УНН.
Деталі
Я ясно дав зрозуміти, що якщо вони увійдуть в Рафах - вони ще не увійшли в Рафах - якщо вони увійдуть в Рафах, я не поставлятиму зброю, яка історично використовувалася для боротьби з Рафахом, для боротьби з містами
За словами американського президента, внаслідок використання 2000-фунтових бомб Ізраїлем у секторі Газа загинули мирні жителі. Ці бомби США поставили Ізраїлю у грудні 2023 року.
8 травня глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США призупинили постачання "боєприпасів великої вантажопідйомності" та переглядають план постачання Ізраїлю військової допомоги. За його словами, таке рішення було ухвалено через "події в Рафасі".
Контекст
Минулого тижня США затримали постачання 3,5 тис. бомб через побоювання, що вони можуть бути використані під час нападу на місто Рафах на півдні сектора Газа. За словами джерел видань серед американських чиновників, президент Джо Байден затримав постачання 1,8 тис. 2000 фунтів бомб і 1,7 тис. 500 фунтів бомб через побоювання, що вони можуть бути скинуті на Рафах.
США призупинили постачання зброї до Ізраїлю через занепокоєння щодо Рафаха – ЗМІ08.05.24, 12:05 • 17441 перегляд