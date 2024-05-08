США призупинили постачання зброї до Ізраїлю через занепокоєння щодо Рафаха – ЗМІ

В США ще не прийняли остаточного рішення про відправку снарядів до Ізраїлю, яке було зупинено на тлі розгляду питання про передачу зброї. Про це пише The Guardian, передає УНН.

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В адміністрації президента США Джо Байдена на правах анонімності дають зрозуміти представникам ЗМІ, що постачання зброї до Ізраїлю призупинено з минулого тижня, оскільки США виступає проти кроків ізраїльтян щодо вторгнення в місто Рафах на півдні Гази.

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Таким чином президент Байден намагається запобігти повномасштабному нападу ізраїльтян на Рафах, де сотні тисяч палестинців шукають притулку від бойових дій в інших частинах Гази.

Джерела додають, що коли ізраїльські лідери наблизилися до рішення про вторгнення в Рафах, США почало ретельно вивчати пропозиції про передачу Ізраїлю певних видів зброї, які можуть бути використані в Рафаху.

"В результаті цього розгляду, минулого тижня ми призупинили одну партію зброї. Вона складається з 1800 бомб вагою 2000 фунтів і 1700 бомб вагою 500 фунтів", - повідомляло Reuters з посиланням на слова представника адміністрації президента.

Associated Press та Agence France-Presse повідомили про подібні коментарі високопоставленого американського чиновника.

Ми особливо зосереджені на кінцевому використанні 2000-фунтових бомб і на тому, який вплив вони можуть мати в умовах щільної міської забудови, як ми бачили в інших частинах Гази. Ми ще не прийняли остаточного рішення про те, як діяти з цим вантажем - сказав чиновник.

Другий американський чиновник, який також говорив анонімно і якого цитує Washington Post, сказав, що цей крок був "пострілом поперек носа", спрямованим на те, щоб донести до Ізраїлю серйозність занепокоєння США щодо його наступу в Рафаху.

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Чотири джерела повідомили Reuters, що поставки, які були затримані щонайменше на два тижні, включали в себе спільні боєприпаси прямого удару виробництва компанії Boeing, які перетворюють бомби на високоточні, а також бомби малого діаметру.

Високопоставлений ізраїльський чиновник, який говорив з Reuters на умовах анонімності, не підтвердив жодних конкретних затримок у поставках зброї, але, схоже, сприйняв ці повідомлення спокійно.

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Затримка з поставок зброї відбувається в той час, коли Вашингтон публічно тисне на Ізраїль, щоб той обмежив свій наступ у Рафаху і вжив заходів для запобігання жертвам серед цивільного населення.

У вівторок ізраїльські війська захопили головний прикордонний перехід між Газою і Єгиптом в Рафаху, відрізавши життєво важливий шлях для доставки допомоги. У понеділок ізраїльська армія закликала 100 000 людей на сході Рафаха евакуюватися.

Ці затримки стали першими з тих пір, як адміністрація Байдена запропонувала повну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, в результаті якого загинуло близько 1200 осіб, а ще близько 250 були викрадені, з яких 133, за ізраїльськими даними, залишаються в полоні в Газі.

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