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Ізраїль наніс кілька авіаударів по Рафаху: є жертви

Ізраїль наніс кілька авіаударів по Рафаху: є жертви

Київ • УНН

 • 27568 перегляди

За даними, у результаті ізраїльських авіаударів у Рафаху (Газа), загинули щонайменше 8 палестинців, ще кілька отримали поранення.

Ізраїльська авіація здійснила кілька авіаударів у Рафаху. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Палестинська цивільна оборона повідомила про кілька авіаударів, здійснених ізраїльською авіацією в районі Рафаху.

Зазначається, що декілька палестинців були вбиті, а інші отримали поранення в результаті цих нападів.

Групам цивільної оборони вдалося витягнути кількох мучеників і транспортувати кількох поранених з-під уламків кількох будинків, які сьогодні ввечері були розбомблені ізраїльськими військовими літаками в різних місцях мухафази Рафах на півдні Гази 

- Палестинська цивільна оборона.

Фотографії, опубліковані разом із заявою, показують щонайменше два тіла в мішках для трупів.

За даними палестинського офіційного інформаційного агентства WAFA, вісім осіб загинули під час двох нападів на Рафах. Часові рамки подій залишаються неясними.

Лікарня Рафаха в Кувейті заявила, що отримала 11 загиблих.

Ізраїльські танки в'їхали в Рафах біля кордону з Єгиптом07.05.24, 03:55 • 25706 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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