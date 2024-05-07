Ізраїль наніс кілька авіаударів по Рафаху: є жертви
Київ • УНН
За даними, у результаті ізраїльських авіаударів у Рафаху (Газа), загинули щонайменше 8 палестинців, ще кілька отримали поранення.
Ізраїльська авіація здійснила кілька авіаударів у Рафаху. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Палестинська цивільна оборона повідомила про кілька авіаударів, здійснених ізраїльською авіацією в районі Рафаху.
Зазначається, що декілька палестинців були вбиті, а інші отримали поранення в результаті цих нападів.
Групам цивільної оборони вдалося витягнути кількох мучеників і транспортувати кількох поранених з-під уламків кількох будинків, які сьогодні ввечері були розбомблені ізраїльськими військовими літаками в різних місцях мухафази Рафах на півдні Гази
Фотографії, опубліковані разом із заявою, показують щонайменше два тіла в мішках для трупів.
За даними палестинського офіційного інформаційного агентства WAFA, вісім осіб загинули під час двох нападів на Рафах. Часові рамки подій залишаються неясними.
Лікарня Рафаха в Кувейті заявила, що отримала 11 загиблих.
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