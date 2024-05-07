Ізраїльські танки в'їхали в Рафах біля кордону з Єгиптом
Київ • УНН
Ізраїльські танки в'їхали до міста Рафах на півдні Сектору Газа, наблизившись на 200 метрів до єгипетського кордону, незважаючи на те, що ХАМАС прийняв пропозицію про припинення вогню від Єгипту і Катару.
Ізраїльські танки в'їхали до Рафаху. Про це повідомляє AP, передає УНН.
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Палестинські та єгипетські офіційні особи підтверджують, що ізраїльські танки здійснили в'їзд у місто на півдні сектора Гази, наблизившись до переходу з Єгиптом на відстань до 200 метрів.
Нагадаємо
Раніше військові Ізраїлю ухвалили рішення про продовження військової операції в Рафаху після того, як ХАМАС прийняв пропозицію про припинення вогню від Єгипту та Катару. Ізраїльські військові заявили, що продовжують проводити "цілеспрямовані удари" по позиціях ХАМАСу в Рафаху, не розголошуючи деталей.
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