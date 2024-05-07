Израильские танки въехали в Рафах возле границы с Египтом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  80847 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  109100 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  114331 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  225369 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  210822 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206655 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173767 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113808 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129063 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126602 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

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30 апреля 2024, 14:32  •  387720 просмотра
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Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  394264 просмотра
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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

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Израильские танки въехали в Рафах возле границы с Египтом

Израильские танки въехали в город Рафах на юге Сектора Газа, приблизившись на 200 метров к египетской границе, несмотря на то, что ХАМАС принял предложение о прекращении огня от Египта и Катара.

Новости Мира •   •  59 просмотра
Израильские танки въехали в Рафах возле границы с Египтом

Украинский лучник Михаил Усач получил первую олимпийскую лицензию в стрельбе из лука на Париж-2024

Михаил Усач получил первую олимпийскую лицензию для Украины на Игры-2024 по стрельбе из лука, победив серебряного призера из Италии на европейском отборочном турнире в немецком Эссене.

спорт •   •  487 просмотра
Украинский лучник Михаил Усач получил первую олимпийскую лицензию в стрельбе из лука на Париж-2024

кремлевская индоктринация: на захваченных территориях Украины презентуют новый учебник истории

рф презентует новый учебник истории на временно оккупированных украинских территориях для внедрения своей идеологии и формирования "исторического нарратива", который легитимизирует власть оккупантов.

Война •   •  1127 просмотра
кремлевская индоктринация: на захваченных территориях Украины презентуют новый учебник истории

Сибига обсудил с послом Германии конференцию по восстановлению Украины и Инаугурационный Саммит мира

С послом Германии Мартином Егером первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил подготовки к конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине и Инаугурационного Саммита мира.

Война •   •  1610 просмотра
Сибига обсудил с послом Германии конференцию по восстановлению Украины и Инаугурационный Саммит мира

Пентагон не видит изменений в стратегических ядерных силах рф - представитель Пентагона Патрик Райдер

Пентагон не видит изменений в стратегических ядерных силах рф, несмотря на "безответственную риторику" москвы относительно проведения ядерных учений.

Война •   •  2051 просмотра
Пентагон не видит изменений в стратегических ядерных силах рф - представитель Пентагона Патрик Райдер

Кибератака на Минобороны Великобритании: хакеры взломали серверы

Масштабная утечка данных в Министерстве обороны Великобритании привела к утечке конфиденциальных личных и финансовых данных военнослужащих, что потенциально может быть связано с кибератакой из Китая.

Криминал и ЧП •   •  2477 просмотра
Кибератака на Минобороны Великобритании: хакеры взломали серверы

Оккупанты продвинулись вблизи Новопокровского в Донецкой области - DeepState

В Донецкой области противник продвинулся вперед возле Новопокровского.

Война •   •  4497 просмотра
Оккупанты продвинулись вблизи Новопокровского в Донецкой области - DeepState

Литва отправит Украине необходимые системы противовоздушной обороны

Литва предоставит Украине системы противовоздушной обороны, присоединившись к Германии в предоставлении дополнительной военной поддержки.

Война •   •  5907 просмотра
Литва отправит Украине необходимые системы противовоздушной обороны

Галущенко и Симсон провели заседание по подготовке энергосектора к отопительному сезону

Международный консультативный совет высокого уровня обсудил сотрудничество с партнерами, чтобы помочь энергетическому сектору Украины подготовиться к следующему отопительному сезону на фоне серьезных последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  6239 просмотра
Галущенко и Симсон провели заседание по подготовке энергосектора к отопительному сезону

Инаугурацию путина проигнорируют США и 20 стран-членов ЕС, но 7 государств пришлют своих представителей

США и 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать инаугурацию путина на новый срок на посту президента рф, в то время как 7 стран, включая Францию, Венгрию и Словакию пришлют своих представителей.

политика •   •  6888 просмотра
Инаугурацию путина проигнорируют США и 20 стран-членов ЕС, но 7 государств пришлют своих представителей