Израильские танки въехали в Рафах возле границы с Египтом

Израильские танки въехали в Рафах. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Палестинские и египетские официальные лица подтверждают, что израильские танки осуществили въезд в город на юге сектора Газа, приблизившись к переходу с Египтом на расстояние до 200 метров.

Напомним

Ранее военные Израиля приняли решение о продолжении военной операции в Рафахе после того, как ХАМАС принял предложение о прекращении огня от Египта и Катара. Израильские военные заявили, что продолжают проводить "целенаправленные удары" по позициям ХАМАСа в Рафахе, не разглашая деталей.

ЦАХАЛ провел целенаправленную операцию против ХАМАС в восточном Рафахе