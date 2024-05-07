ЦАХАЛ провел целенаправленную операцию против ХАМАС в восточном Рафахе

ЦАХАЛ осуществляет целенаправленные удары по объектам ХАМАС в восточном Рафахе. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

В восточном Рафахе в рамках активной операции против ХАМАС Израильские оборонительные силы (ЦАХАЛ) заявили о "целенаправленных" ударах по объектам террористической организации.

Военные объявили, что их действия нацелены на объекты ХАМАС в указанном районе.

ЦАХАЛ обещает предоставить дополнительную информацию по этой операции.

Добавим

Ранее палестинские СМИ сообщали о серии ударов в районе, который стал объектом операции ЦАХАЛ.

ХАМАС согласился на предложение Египта о прекращении огня. В Израиле заявили, что не поддерживают это соглашение