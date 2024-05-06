ХАМАС согласился на предложение Египта о прекращении огня. В Израиле заявили, что не поддерживают это соглашение

В понедельник, 6 мая, палестинское движение ХАМАС объявило, что принимает предложение Египта и Катара о прекращении огня, которое должно помочь остановить войну с Израилем. Однако в Иерусалиме говорят, что не поддерживают условия, которые предложил Каир. Об этом пишет УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

Лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил премьер-министру Катара Мохаммаду бин Абдулрахману Аль Тани и главе египетской разведки Аббасу Камелю, что террористическая группировка принимает их условия прекращения огня с Израилем.

Однако пока точно не известно сроки этого соглашения. В издании объясняют, что Израиль четко дал понять - они не согласятся на соглашение, которое неоднократно предлагал ХАМАС, что обусловливает освобождение заложников после окончания войны.

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Позиция Израиля

В издании добавляют, что в Израиле предостерегли, что не стоит воспринимать за чистую монету заявления ХАМАС о соглашении о прекращении огня.

Отмечается, что предложение, которое принял ХАМАС, является предложением, сделанным Египтом в одностороннем порядке, и его не воспринимают серьезно в Иерусалиме до уточнения деталей.

В частности, официальные представители Израиля заявили, что Израиль сейчас тщательно оценивает ответ ХАМАС и опубликует упорядоченные комментарии позже этим вечером.

В то же время они уже заявили, что что "это не то самое предложение" по соглашению, о котором Израиль и Египет договорились 10 дней назад, и которое с тех пор стало основой для непрямых переговоров.

В Иерусалиме объяснили, что новые положения касаются кардинальных вопросов: закончится ли, как и когда война, и какие гарантии предлагаются для этого.

Напомним

Израиль призвал гражданское население эвакуироваться из части Рафаха, что в секторе Газа, на фоне подготовки к потенциальному наступлению на боевиков ХАМАС.