США приостановили поставки боеприпасов в Израиль из-за угрозы вторжения в Газу

США приостановили поставки боеприпасов в Израиль после угроз вторжения в Газу. Об этом сообщает Axios, передает УНН.

Детали

На прошлой неделе администрация президента Байдена приостановила поставки американских боеприпасов в Израиль. Этот шаг вызвал беспокойство в израильском правительстве и породил ряд вопросов относительно будущего сотрудничества между двумя странами.

Инцидент стал первым таким случаем после нападения 7 октября, когда США приостановили поставки оружия для израильских военных. Израильские чиновники заявили, что им не предоставили объяснений относительно задержки в поставках боеприпасов.

Причиной этого решения стала серьезная возмущенность в администрации Байдена возможным вторжением Израиля в город Рафах на юге Газы, где защиту ищет более миллиона палестинцев. Президент Байден сталкивается с острой критикой среди американцев, стоящих против его поддержки Израиля.

Добавим

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о своём намерении вторгнуться в Рафах, независимо от соглашений об освобождении заложников и прекращении огня с ХАМАС. Это вызвало возмущение у администрации Байдена, которая оставляет за собой право изменить свою политику в отношении Израиля, если такие действия будут продолжаться.

Переговоры в Египте о прекращении огня в Газе завершились, Израиль и ХАМАС пока остаются на своих позициях