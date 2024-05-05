Переговоры в Египте о прекращении огня в Газе завершились, Израиль и ХАМАС пока остаются на своих позициях

В Каире завершились переговоры о прекращении огня в Газе. Во вторник снова должны были состояться переговоры в Египте, при этом обе стороны обвиняют друг друга в блокировании. Пока не достигнуто конкретного прогресса из-за негибкости позиций обеих сторон после семи месяцев войны, передает УНН со ссылкой на VRT и Agence France-Presse.

Детали

Переговоры о (временном) перемирии между Хамасом и Израилем продолжались два дня в Каире. Переговоры были непрямыми, поскольку Израиль не прислал делегацию в Египет. Посредники Египет и Катар объявили вчера, что никаких новых сдвигов не произошло. Главным камнем преткновения остается вопрос прекращения огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не может принять" требование ХАМАС, чтобы соглашение о перемирии прекратило наступление Израиля на палестинский анклав.

Израиль не может принять требование ХАМАС. Мы не готовы принять ситуацию, в которой батальоны ХАМАС выйдут из своей ямы, восстановят контроль над Газой, восстановят свою военную инфраструктуру и возобновят угрозы гражданам Израиля в окрестных общинах, в южных городах, в В этом случае следующее 7 октября - лишь вопрос времени - заявил Биньямин Нетаньяху.

Высокопоставленный представитель ХАМАСа сообщил AFP, что делегация исламистской группировки отправилась в Катар после усиления разногласий по условиям соглашения, которое, кроме перемирия, предусматривает освобождение заложников.

Однако группа вернется в египетскую столицу во вторник, чтобы "завершить непрямые переговоры" с Израилем, сообщило египетское СМИ Al Qahera News, близкое к разведслужбам, со ссылкой на "хорошо информированный источник".

Напомним,

Израиль закрыл пограничный контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, основной пункт въезда гуманитарной помощи в Газу, после того, как палестинские боевики обстреляли его ракетами с территории Газы.

Ранее УНН передавал, что израильская армия, по словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, проводит "наступательную операцию" "многочисленными силами" против исламистской группировки Хезболла на юге Ливана, при этом половина регионального руководства "Хезболлы" уже уничтожена.