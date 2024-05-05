Переговори в Єгипті про припинення вогню в Газі завершилися, Ізраїль і ХАМАС поки залишаються на своїх позиціях
Київ • УНН
Переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС в Газі закінчилися безрезультатно через негнучкі позиції обох сторін після семи місяців війни.
У Каїрі завершилися переговори про припинення вогню в Газі. У вівторок знову мали відбутися переговори в Єгипті, водночас обидві сторони звинувачують одна одну в блокуванні. Наразі не досягнуто конкретного прогресу через негнучкість позицій обох сторін після семи місяців війни, передає УНН із посиланням на VRT та Agence France-Presse.
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Переговори про (тимчасове) перемир'я між Хамасом та Ізраїлем тривали два дні в Каїрі. Переговори були непрямими, оскільки Ізраїль не надіслав делегацію до Єгипту. Посередники Єгипет і Катар оголосили вчора, що ніяких нових зрушень не відбулося. Головним каменем спотикання залишається питання припинення вогню.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна "не може прийняти" вимогу ХАМАС, щоб угода про перемир'я припинила наступ Ізраїлю на палестинський анклав.
Ізраїль не може прийняти вимогу ХАМАС. Ми не готові прийняти ситуацію, в якій батальйони ХАМАС вийдуть зі своєї ями, відновлять контроль над Газою, відновлять свою військову інфраструктуру та відновлять погрози громадянам Ізраїлю в навколишніх громадах, у південних містах, в У цьому випадку наступне 7 жовтня – лише питання часу
Високопоставлений представник ХАМАСу повідомив AFP, що делегація ісламістського угруповання вирушила до Катару після посилення розбіжностей щодо умов угоди, яка, окрім перемир’я, передбачає звільнення заручників.
Проте група повернеться до єгипетської столиці у вівторок, щоб "завершити непрямі переговори" з Ізраїлем, повідомило єгипетське ЗМІ Al Qahera News, близьке до розвідслужб, з посиланням на "добре поінформоване джерело".
Нагадаємо
Ізраїль закрив прикордонний контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом, основний пункт в'їзду гуманітарної допомоги в Газу, після того, як палестинські бойовики обстріляли його ракетами з території Гази.
Раніше УНН передавав, що ізраїльська армія, за словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, проводить "наступальну операцію" "численними силами" проти ісламістського угрупування Хезболла на півдні Лівану, при цьому половина регіонального керівництва "Хезболли" вже знищена.