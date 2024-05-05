Ізраїль закрив ключовий пункт перетину кордону з сектором Газа, після обстрілу зі сторони Палестини
Київ • УНН
Ізраїль закрив прикордонний контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом, основний пункт в'їзду гуманітарної допомоги в Газу, після того, як палестинські бойовики обстріляли його ракетами з території Гази.
Після ракетного обстрілу з палестинської території Ізраїль закрив найважливіший пункт пропуску для постачання гуманітарної допомоги в сектор Газа. Про це пише видання Spiegel, передає УНН.
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Після ракетного обстрілу з палестинської території Ізраїль закрив найважливіший пункт пропуску для постачання допомоги в сектор Газа. Армія Ізраїлю заявила, що десять снарядів були випущені з району поблизу міста Рафах у напрямку перетину Керем Шалом
Зазначається, що пункт пропуску для вантажівок, які везуть гуманітарну допомогу в сектор Газа, наразі закрито.
Нагадаємо
Вже за кілька днів Ізраїль та палестинське угруповування ХАМАС можуть укласти угоду про припинення вогню.