Израиль закрыл ключевой пункт пересечения границы с сектором Газа, после обстрела со стороны Палестины

После ракетного обстрела с палестинской территории Израиль закрыл важнейший пункт пропуска для поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом пишет издание Spiegel, передает УНН.

Детали

После ракетного обстрела с палестинской территории Израиль закрыл важнейший пункт пропуска для поставки помощи в сектор Газа. Армия Израиля заявила, что десять снарядов были выпущены из района вблизи города Рафах в направлении пересечения Керем Шалом - пишет издание.

Отмечается, что пункт пропуска для грузовиков, которые везут гуманитарную помощь в сектор Газа, сейчас закрыт.

Напомним,

Уже через несколько дней Израиль и палестинская группировка ХАМАС могут заключить соглашение о прекращении огня.