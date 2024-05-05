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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль закрыл ключевой пункт пересечения границы с сектором Газа, после обстрела со стороны Палестины

Израиль закрыл ключевой пункт пересечения границы с сектором Газа, после обстрела со стороны Палестины

Киев  •  УНН

5 мая 2024, 15:14  •  7874 просмотра

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Израиль закрыл пограничный контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, основной пункт въезда гуманитарной помощи в Газу, после того, как палестинские боевики обстреляли его ракетами с территории Газы.

После ракетного обстрела с палестинской территории Израиль закрыл важнейший пункт пропуска для поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом пишет издание Spiegel, передает УНН.

Детали

После ракетного обстрела с палестинской территории Израиль закрыл важнейший пункт пропуска для поставки помощи в сектор Газа. Армия Израиля заявила, что десять снарядов были выпущены из района вблизи города Рафах в направлении пересечения Керем Шалом

- пишет издание.

Отмечается, что пункт пропуска для грузовиков, которые везут гуманитарную помощь в сектор Газа, сейчас закрыт.

Напомним,

Уже через несколько дней Израиль и палестинская группировка ХАМАС могут заключить соглашение о прекращении огня.

Павел Башинский

Павел Башинский

Новости Мира
der-spiegelDer Spiegel
rafakhРафах
sektor-hazaСектор Газа
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