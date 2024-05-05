Ізраїль та ХАМАС можуть укласти угоду про припинення вогню - CNN
Київ • УНН
Ізраїль і ХАМАС можуть укласти угоду про припинення вогню зі звільненням заручників після тривалих переговорів за посередництва США, Катару та Єгипту.
Вже за кілька днів Ізраїль та палестинське угруповування ХАМАС можуть укласти угоду про припинення вогню. Про це пише CNN, передає УНН.
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Зазначається, що в суботу, 4 травня, у Каїрі відбувся черговий раунд переговорів між представниками Ізраїлю та угруповання ХАМАС за участю посередників в особі США, Катару та Єгипту.
Представники США та Ізраїль стверджують, що після будь-якої потенційної угоди про тимчасове припинення вогню зі звільненням заручників скоріш за все, розпочнуться подальші переговори про більш тонкі деталі угоди.
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Джерела видання в американському уряді підтвердили, що навіть якщо ХАМАС прийме запропоновану угоду, знадобиться ще кілька днів, щоб узгодити деякі деталі, які зрештою призведуть до перемир'я. Очікується, що ці обговорення також можуть бути складними і тривалими.
Тим часом американські офіційні особи продовжують дивитися на переговори з обережним оптимізмом, констатуючи прогрес. Вони також не забувають, що попередні фінальні домовленості провалилися в останню хвилину
Нагадаємо
Минулого місяця, у CNN з посиланням на ізраїльські джерела заявили, що ХАМАС розглядає пропозицію Єгипту про припинення вогню з Ізраїлем, яка передбачає звільнення 33 заручників в обмін на паузу в бойових діях в Газі.