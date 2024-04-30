ХАМАС розглядає пропозицію про припинення вогню і звільнення заручників - CNN
Київ • УНН
ХАМАС розглядає пропозицію Єгипту про припинення вогню з Ізраїлем, яка передбачає звільнення 33 заручників в обмін на паузу в бойових діях в Газі.
ХАМАС розглядає нову рамкову пропозицію, запропоновану Єгиптом, яке передбачає звільнення 33 заручників, викрадених в Ізраїлі, в обмін на паузу в бойових діях в Газі. Про це повідомило CNN ізраїльське джерело, знайоме з ходом переговорів, а також іноземне дипломатичне джерело, передає УНН.
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Пропозиція, яку Ізраїль допоміг розробити, але не погодився із нею повністю, передбачає два етапи, перший з яких - звільнення від 20 до 33 заручників протягом декількох тижнів в обмін на паузу і звільнення палестинських ув'язнених. Другий етап - це те, що джерела назвали "відновленням стійкого спокою", під час якого решту заручників, полонених ізраїльських солдатів і тіла заручників будуть обміняні на більшу кількість палестинських в'язнів.
Дипломатичне джерело, знайоме з ходом переговорів, повідомило, що посилання на "стійкий спокій" було "способом погодитися на постійне припинення вогню, не називаючи його так".
Як пише CNN, якщо угода не буде укладена, Ізраїль, ймовірно, розпочне широкомасштабне наземне вторгнення в місто Рафах на півдні Гази, де знайшли притулок понад 1 мільйон палестинців. Союзники Ізраїлю, в тому числі США, застерігали від цієї операції через можливість великих жертв серед цивільного населення.
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Очікується, що у вівторок до Каїра прибуде робоча ізраїльська делегація у складі представників Моссаду, Шин-Бету та ізраїльських військових, повідомило ізраїльське джерело і ще один ізраїльський чиновник.
За словами ізраїльського джерела, тривалість першої паузи в бойових діях буде залежати від кількості звільнених заручників, причому останні домовленості передбачають одноденну паузу для кожного заручника, хоча, як очікується, ця цифра може змінитися після більш детальних переговорів.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у понеділок, що Хамас отримав пропозицію про припинення вогню, яка є "надзвичайно щедрою з боку Ізраїлю".
"У цей момент єдине, що стоїть між населенням Гази і припиненням вогню - це ХАМАС. Вони (ХАМАС- ред.) повинні прийняти рішення, і вони повинні прийняти рішення швидко. Я сподіваюся, що вони приймуть правильне рішення", - сказав він.
Раніше УНН повідомляв, що держсекретар США Ентоні Блінкен прибув із візитом до Саудівської Аравії для обговорення близькосхідної кризи.