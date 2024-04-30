ХАМАС рассматривает предложение о прекращении огня и освобождении заложников - CNN

ХАМАС рассматривает новое рамочное предложение, предложенное Египтом, которое предусматривает освобождение 33 заложников, похищенных в Израиле, в обмен на паузу в боевых действиях в Газе. Об этом сообщил CNN израильский источник, знакомый с ходом переговоров, а также иностранный дипломатический источник, передает УНН.

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Предложение, которое Израиль помог разработать, но не согласился с ним полностью, предусматривает два этапа, первый из которых - освобождение от 20 до 33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу и освобождение палестинских заключённых. Второй этап - это то, что источники назвали "восстановлением устойчивого спокойствия", во время которого оставшиеся заложники, пленные израильские солдаты и тела заложников будут обменяны на большее количество палестинских заключённых.

Дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что ссылка на "устойчивое спокойствие" была "способом согласиться на постоянное прекращение огня, не называя его так".

Как пишет CNN, если соглашение не будет заключено, Израиль, вероятно, начнет широкомасштабное наземное вторжение в город Рафах на юге Газы, где нашли убежище более 1 миллиона палестинцев. Союзники Израиля, в том числе США, предостерегали от этой операции из-за возможности больших жертв среди гражданского населения.

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Ожидается, что во вторник в Каир прибудет рабочая израильская делегация в составе представителей Моссада, Шин-Бета и израильских военных, сообщил израильский источник и еще один израильский чиновник.

По словам израильского источника, продолжительность первой паузы в боевых действиях будет зависеть от количества освобожденных заложников, причем последние договоренности предусматривают однодневную паузу для каждого заложника, хотя, как ожидается, эта цифра может измениться после более детальных переговоров.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что Хамас получил предложение о прекращении огня, которое является "чрезвычайно щедрым со стороны Израиля".

"В этот момент единственное, что стоит между населением Газы и прекращением огня - это ХАМАС. Они (ХАМАС- ред.) должны принять решение, и они должны принять решение быстро. Я надеюсь, что они примут правильное решение", - сказал он.

Ранее УНН сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию для обсуждения ближневосточного кризиса.