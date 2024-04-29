Держсекретар США Блінкен прибув до Саудівської Аравії для обговорення кризи на Близькому Сході
Київ • УНН
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Саудівської Аравії в рамках нового близькосхідного турне для обговорення кризи, в той час як делегація ХАМАС має прибути до Єгипту для переговорів про припинення вогню з Ізраїлем.
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув із візитом до Саудівської Аравії для обговорення близькосхідної кризи. Про це пише AFP, передає УНН.
"Блінкен прибув до Саудівської Аравії в рамках нового турне країнами близькосхідної кризи", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У понеділок, 29 квітня, до Єгипту прибуде делегація бойовиків ХАМАС для проведення нового раунду переговорів про припинення вогню. Бойовики обговорять пропозицію про припинення вогню, передану ХАМАСу посередникам з Катару та Єгипту, а також відповідь Ізраїлю.
Очікується, що делегація дасть відповідь на останню пропозицію Ізраїлю про поетапне перемир'я в Газі, зроблену в суботу.