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Держсекретар США Блінкен прибув до Саудівської Аравії для обговорення кризи на Близькому Сході

Держсекретар США Блінкен прибув до Саудівської Аравії для обговорення кризи на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 25096 перегляди

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Саудівської Аравії в рамках нового близькосхідного турне для обговорення кризи, в той час як делегація ХАМАС має прибути до Єгипту для переговорів про припинення вогню з Ізраїлем.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув із візитом до Саудівської Аравії для обговорення близькосхідної кризи. Про це пише AFP, передає УНН

"Блінкен прибув до Саудівської Аравії в рамках нового турне країнами близькосхідної кризи", - йдеться у повідомленні. 

Доповнення 

У понеділок, 29 квітня, до Єгипту прибуде делегація бойовиків ХАМАС для проведення нового раунду переговорів про припинення вогню. Бойовики обговорять пропозицію про припинення вогню, передану ХАМАСу посередникам з Катару та Єгипту, а також відповідь Ізраїлю.

Очікується, що делегація дасть відповідь на останню пропозицію Ізраїлю про поетапне перемир'я в Газі, зроблену в суботу.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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