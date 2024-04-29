Цього тижня в Єгипті відбудеться новий раунд переговорів щодо припинення вогню у Газі - ЗМІ
Київ • УНН
Очікується, що делегація ХАМАСа зустрінеться з катарськими та єгипетськими посередниками для обговорення можливості припинення вогню в Газі.
У понеділок, 29 квітня, до Єгипту прибуде делегація бойовиків ХАМАС для проведення нового раунду переговорів про припинення вогню.Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Бойовики обговорять пропозицію про припинення вогню, передану ХАМАСу посередникам з Катару та Єгипту, а також відповідь Ізраїлю.
Очікується, що делегація дасть відповідь на останню пропозицію Ізраїлю про поетапне перемир'я в Газі, зроблену в суботу.
Як пише видання, переговори відбудуться між делегацією ХАМАСА, катарськими та єгипетськими посередниками для обговорення зауважень, зроблених групою щодо реакції Ізраїлю на її нещодавню пропозицію.
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За повідомленнями джерел, це включає угоду про звільнення менше 40 заручників в обмін на звільнення палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях, та про другий етап перемир'я, яке включає "період сталого спокою".
Зазначається, що після першого етапу Ізраїль дозволить вільне пересування між півднем і півночі Гази та часткове виведення ізраїльських військ з Гази
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