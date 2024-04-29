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Цього тижня в Єгипті відбудеться новий раунд переговорів щодо припинення вогню у Газі - ЗМІ

Цього тижня в Єгипті відбудеться новий раунд переговорів щодо припинення вогню у Газі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 22382 перегляди

Очікується, що делегація ХАМАСа зустрінеться з катарськими та єгипетськими посередниками для обговорення можливості припинення вогню в Газі.

У понеділок, 29 квітня, до Єгипту прибуде делегація бойовиків ХАМАС для проведення нового раунду переговорів про припинення вогню.Про це пише УНН з посиланням на Reuters.  

Деталі 

Бойовики обговорять пропозицію про припинення вогню, передану ХАМАСу посередникам з Катару та Єгипту, а також відповідь Ізраїлю.

Очікується, що делегація дасть відповідь на останню пропозицію Ізраїлю про поетапне перемир'я в Газі, зроблену в суботу.

Як пише видання, переговори відбудуться між делегацією ХАМАСА, катарськими та єгипетськими посередниками для обговорення зауважень, зроблених групою щодо реакції Ізраїлю на її нещодавню пропозицію.

Обговорили ситуацію в Газі: Байден провів телефонну розмову з Нетаньяху29.04.24, 00:35 • 20148 переглядiв

Доповнення

За повідомленнями джерел, це включає угоду про звільнення менше 40 заручників в обмін на звільнення палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях, та про другий етап перемир'я, яке включає "період сталого спокою".

Зазначається, що після першого етапу Ізраїль дозволить вільне пересування між півднем і півночі Гази та часткове виведення ізраїльських військ з Гази

Нагадаємо

Єгипет підготував новий план щодо припинення вогню між угрупованням ХАМАС та Ізраїлем. Каїр пропонує взаємний обмін заручниками та полоненими і тритижневий "режим тиші"

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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