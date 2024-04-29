Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
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ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
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Атака дронов на аэродром в краснодарском крае рф: появились спутниковые фото
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Восстановление за счет ВСУ
На этой неделе в Египте состоится новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе - СМИ
Ожидается, что делегация ХАМАСа встретится с катарскими и египетскими посредниками для обсуждения возможности прекращения огня в Газе.
На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров
Глава Запорожской ОГА рассказал, что россияне планируют незаконно продавать захваченное жилье украинцев на оккупированных территориях Запорожской области.
Папа Франциск впервые за более чем полгода выехал из Рима: посетил женскую тюрьму и выставку в Венеции
Папа Франциск совершил свою первую поездку за пределы Рима за последние 7 месяцев, посетив Венецию на один день, где поднял такие вопросы, как война в Украине, призвал к миру путем переговоров и призвал молодежь помогать другим.
Украинские партизаны показали одну из крупнейших нефтебаз рф в оккупированном Крыму
Украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ" успешно провели разведку одной из крупнейших нефтебаз россии в оккупированном Крыму, которая тщательно охраняется, и предоставили подробную информацию и координаты объекта.
"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия начала строить укрепления вблизи границы с рф
Латвия начала строительство противотанковых рвов у своей восточной границы в рамках Балтийской оборонительной линии для сдерживания потенциальных военных угроз.
Италия готова поддержать санкции ЕС против российского СПГ
Италия готова поддержать санкции ЕС в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ), поскольку она диверсифицировала поставки газа и может полностью обойтись без российского газа.
Украина одержала вторую победу подряд на чемпионате мира по хоккею
Сборная Украины по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира 2024 года в Дивизионе 1В, разгромив Нидерланды со счетом 4:0 и продолжая возглавлять турнирную таблицу.
Атака дронов на аэродром в краснодарском крае рф: появились спутниковые фото
Спутниковые фотографии показывают следы крупного пожара на аэродроме в краснодарском крае, после атаки беспилотника 27 апреля; аналитики предполагают, что это мог быть склад боеприпасов или место хранения горючего.
Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов
Золотые часы Джона Джейкоба Астора IV, найденные вместе с его телом после гибели "Титаника", были проданы на аукционе за рекордные $1,485 млн, установив новый мировой рекорд для памятных вещей Титаника.
На фоне атак россии на энергоинфраструктуру: Латвия передала Украине трансформатор и другое оборудование
Латвия передала Украине трансформатор, компрессор и трансформаторное масло мощностью 250 МВА, чтобы помочь в энергоснабжении и отоплении объектов критической инфраструктуры после российских ракетных атак.