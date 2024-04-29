На этой неделе в Египте состоится новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе - СМИ

В понедельник, 29 апреля, в Египет прибудет делегация боевиков ХАМАС для проведения нового раунда переговоров о прекращении огня, об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Боевики обсудят предложение о прекращении огня, переданное ХАМАСу посредникам из Катара и Египта, а также ответ Израиля.

Ожидается, что делегация даст ответ на последнее предложение Израиля о поэтапном перемирии в Газе, сделанное в субботу.

Как пишет издание, переговоры состоятся между делегацией ХАМАСа, катарскими и египетскими посредниками для обсуждения замечаний, сделанных группой относительно реакции Израиля на ее недавнее предложение.

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Дополнение

По сообщениям источников, это включает соглашение об освобождении менее 40 заложников в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, и о втором этапе перемирия, которое включает "период устойчивого спокойствия".

Отмечается, что после первого этапа Израиль разрешит свободное передвижение между югом и севером Газы и частичный вывод израильских войск из Газы

Напомним

Египет подготовил новый план по прекращению огня между группировкой ХАМАС и Израилем. Каир предлагает взаимный обмен заложниками и пленными и трехнедельный "режим тишины"