Обговорили ситуацію в Газі: Байден провів телефонну розмову з Нетаньяху
Київ • УНН
Байден і Нетаньяху обговорили відкриття додаткових контрольно-пропускних пунктів в Газі, збільшення гуманітарної допомоги, а також переговори про звільнення заручників і припинення вогню на тлі побоювань голоду.
В неділю, 28 квітня, президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорили ситуацію в секторі Гази. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Білого дому.
Деталі
Сторони провели телефонну розмову в ході якої обговорили відкриття Ізраїлем додаткових пунктів пропуску на півночі Гази.
Байден підтвердив свою тверду відданість безпеці Ізраїлю після успішної оборони від безпрецедентної ракетної та безпілотної атаки Ірану на початку квітня. Посадовці також обговорили поточні переговори щодо звільнення заручників разом із негайним припиненням вогню в Газі.
Президент Байден і прем'єр-міністр Нетаньягу також обговорили збільшення постачання гуманітарної допомоги в Газу, зокрема шляхом підготовки до відкриття нових пунктів пропуску на півночі. Президент наголосив на необхідності підтримувати та посилювати цей прогрес у повній координації з гуманітарними організаціями
Доповнення
У виданні The time of Israel підкреслили, що відкриття додаткових пунктів пропуску буде важливим кроком для допомоги Газі на тлі побоювань щодо можливого голоду.
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