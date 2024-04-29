Госсекретарь США Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения кризиса на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию для обсуждения ближневосточного кризиса. Об этом пишет AFP, передает УНН.

"Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию в рамках нового турне по странам ближневосточного кризиса", - говорится в сообщении.

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В понедельник, 29 апреля, в Египет прибудет делегация боевиков ХАМАС для проведения нового раунда переговоров о прекращении огня. Боевики обсудят предложение о прекращении огня, переданное ХАМАСу посредникам из Катара и Египта, а также ответ Израиля.

Ожидается, что делегация даст ответ на последнее предложение Израиля о поэтапном перемирии в Газе, сделанное в субботу.