Госсекретарь США Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения кризиса на Ближнем Востоке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  147919 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  128196 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  170029 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  155792 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141198 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126000 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  95586 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85005 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153946 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168402 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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23 апреля 2024, 08:23  •  410786 просмотра

Госсекретарь США Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения кризиса на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию в рамках нового ближневосточного турне для обсуждения кризиса, в то время как делегация ХАМАС должна прибыть в Египет для переговоров о прекращении огня с Израилем.

Новости Мира •   •  11184 просмотра
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения кризиса на Ближнем Востоке

На Херсонщине россияне попали в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, попав в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры, но обошлось без жертв.

Война •   •  12177 просмотра
На Херсонщине россияне попали в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры

В Германии будут судить подозреваемых в попытке переворота в кране

Девять подозреваемых, которых обвиняют в подготовке насильственного государственного переворота в Германии с целью свержения правительства и введения военного положения, предстанут сегодня перед судом.

Новости Мира •   •  11497 просмотра
В Германии будут судить подозреваемых в попытке переворота в кране

Враг попал FPV - дроном по Николаевской области: повреждено промышленное предприятие

Беспилотник, выпущенный российскими войсками, повредил промышленное предприятие в Николаевской области, не вызвав жертв.

Война •   •  12716 просмотра
Враг попал FPV - дроном по Николаевской области: повреждено промышленное предприятие

Разрушительный торнадо в США: погибли 5 человек, в том числе младенец

По меньшей мере 5 человек, в том числе 4-месячный младенец, погибли в результате нескольких десятков торнадо, обрушившихся на центральную часть Соединенных Штатов. Во многих районах штата Оклахома объявлено чрезвычайное положение.

Новости Мира •   •  11606 просмотра
Разрушительный торнадо в США: погибли 5 человек, в том числе младенец

Армия рф ударила более 340 раз по Запорожской области: попала ракетой по Запорожью, есть раненый

Российские войска 346 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области, в том числе осуществили ракетный обстрел города Запорожье, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  13611 просмотра
Армия рф ударила более 340 раз по Запорожской области: попала ракетой по Запорожью, есть раненый

ВОЗ предупреждает, что мир все еще не готов к следующей пандемии

По словам Генерального директора ВОЗ, мир все еще не готов к очередной пандемии, но ведется работа над глобальным соглашением о пандемии, которое может быть подписано уже в следующем месяце.

Здоровье •   •  11966 просмотра
ВОЗ предупреждает, что мир все еще не готов к следующей пандемии

На фронте 131 боестолкновение за сутки, ВСУ отбили 55 вражеских атак на Авдеевском направлении - Генштаб

За минувшие сутки на линии фронта произошло 131 боевое столкновение, враг совершил многочисленные обстрелы на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях, но украинские войска отбили эти атаки и нанесли потери оккупационным войскам.

Война •   •  13992 просмотра
На фронте 131 боестолкновение за сутки, ВСУ отбили 55 вражеских атак на Авдеевском направлении - Генштаб

FT: Турция хочет увеличить закупки СПГ у США, чтобы уменьшить зависимость свою от рф

Турция стремится заключить долгосрочное соглашение с ExxonMobil на импорт до 2,5 млн. тонн СПГ ежегодно, что уменьшит ее зависимость от поставок российского газа.

Новости Мира •   •  12473 просмотра
FT: Турция хочет увеличить закупки СПГ у США, чтобы уменьшить зависимость свою от рф

За неделю ВСУ уничтожили почти 7 тысяч россиян и более 800 единиц российской техники

За прошедшую неделю, с 21 по 28 апреля 2024 года, Вооруженные Силы Украины уничтожили около 6620 российских военнослужащих. Кроме того, за неделю украинские военные ликвидировали почти тысячу единиц вооружения и военной техники рф.

Война •   •  17781 просмотра
За неделю ВСУ уничтожили почти 7 тысяч россиян и более 800 единиц российской техники