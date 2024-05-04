Reuters: директор ЦРУ прибув до Єгипту для зустрічей щодо конфлікту в Газі

Директор ЦРУ Вільям Бернс прибув у столицю Єгипту Каїр. Ймовірно, він прибув для зустрічей щодо конфлікту в Смузі Гази. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в єгипетських службах безпеки та три джерела в аеропорту Каїра, передає УНН.

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Єгипет, разом з Катаром і Сполученими Штатами, очолював зусилля з посередництва між Ізраїлем і ХАМАС для досягнення угоди щодо припинення вогню та звільнення заручників у Газі йдеться у повідомленні.

Водночас ЦРУ відмовилося від коментарів, відображаючи свою політику нерозголошення подорожі керівника.

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