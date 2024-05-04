Reuters: директор ЦРУ прибув до Єгипту для зустрічей щодо конфлікту в Газі
Київ • УНН
Директор ЦРУ Вільям Бернс прибув до Каїру, Єгипет, для участі у зустрічах щодо посередництва у припиненні вогню та звільненні заручників у конфлікті в Газі.
Директор ЦРУ Вільям Бернс прибув у столицю Єгипту Каїр. Ймовірно, він прибув для зустрічей щодо конфлікту в Смузі Гази. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в єгипетських службах безпеки та три джерела в аеропорту Каїра, передає УНН.
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Водночас ЦРУ відмовилося від коментарів, відображаючи свою політику нерозголошення подорожі керівника.
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