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Reuters: директор ЦРУ прибув до Єгипту для зустрічей щодо конфлікту в Газі

Reuters: директор ЦРУ прибув до Єгипту для зустрічей щодо конфлікту в Газі

Київ • УНН

 • 25344 перегляди

Директор ЦРУ Вільям Бернс прибув до Каїру, Єгипет, для участі у зустрічах щодо посередництва у припиненні вогню та звільненні заручників у конфлікті в Газі.

Директор ЦРУ Вільям Бернс прибув у столицю Єгипту Каїр. Ймовірно, він прибув для зустрічей щодо конфлікту в Смузі Гази. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в єгипетських службах безпеки та три джерела в аеропорту Каїра, передає УНН.

Деталі

Єгипет, разом з Катаром і Сполученими Штатами, очолював зусилля з посередництва між Ізраїлем і ХАМАС для досягнення угоди щодо припинення вогню та звільнення заручників у Газі

йдеться у повідомленні.

Водночас ЦРУ відмовилося від коментарів, відображаючи свою політику нерозголошення подорожі керівника.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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reutersReuters
kairКаїр
katarКатар
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