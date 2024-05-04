Reuters: директор ЦРУ прибыл в Египет для встреч по конфликту в Газе

Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в столицу Египта Каир. Вероятно, он прибыл для встреч по конфликту в Полосе Газы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в египетских службах безопасности и три источника в аэропорту Каира, передает УНН.

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Египет, вместе с Катаром и Соединенными Штатами, возглавлял усилия по посредничеству между Израилем и ХАМАС для достижения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе говорится в сообщении.

В то же время ЦРУ отказалось от комментариев, отражая свою политику неразглашения путешествия руководителя.

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