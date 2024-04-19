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Удар по Ирану: CNN сообщает, "зеленого света" для ответа Израиля от США не было
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В ГУР показали кадры операции по уничтожению российского Ту-22: "Удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины"
Американским военным придется сражаться в Европе, если путин захватит Украину – екс-вицепрезидент США
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Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора
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"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Директор ЦРУ предупредил о риске поражения Украины до конца года
Директор ЦРУ предупреждает, что существует реальный риск поражения Украины от россии до конца 2024 года, если Конгресс не примет законопроект о предоставлении военной помощи.
Из-за атаки рф на Днепропетровщине погибли 14-летняя девочка и два мальчика - 6 и 8 лет
Трое детей в возрасте 6, 8 и 14 лет погибли в результате российской атаки на Днепропетровскую область. Всего погибли девять человек, еще 25 получили ранения
Удар по Ирану: CNN сообщает, "зеленого света" для ответа Израиля от США не было
Израиль нанес удар по Ирану, целью которого был военный объект вблизи Исфахана, в ответ на недавние нападения Ирана на израильскую территорию, но, по словам американских официальных лиц, эта цель не была ядерным объектом.
Президент Владимир Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной"
Президент Владимир Зеленский наградил французскую кинозвезду Алена Делона орденом "За заслуги" за поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.
Кулеба обсудил с Таяни, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины
Во время встречи Кулеба и Таяни обсудили, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины.
Украина снова берет аварийную помощь электричеством из Европы, есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго
Из-за значительных повреждений энергетических объектов и снижения температуры на промышленность были наложены ограничения, чтобы обеспечить потребности потребителей, используя электроэнергию собственной генерации, импорт и экстренную помощь из соседних стран.
В ГУР показали кадры операции по уничтожению российского Ту-22: "Удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины"
Главное управление разведки министерства обороны Украины в сотрудничестве с Воздушными силами сбили российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 на расстоянии около 300 километров от Украины с помощью тех же средств, которыми ранее был сбит российский самолет А-50.
Американским военным придется сражаться в Европе, если путин захватит Украину – екс-вицепрезидент США
Бывший вице-президент США Майк Пенс предупредил, что если Путин захватит Украину, американским солдатам придется сражаться с российскими захватчиками в Европе.
Украина и Германия обсудили инвестиции, добычу лития, графита, титана и никеля
Германия и Украина обсудили увеличение немецких инвестиций в украинскую энергетику, транспорт, сельское хозяйство, производство критически важных материалов и "зеленой" стали, а также развитие распределенной генерации с использованием немецких и украинских компонентов.
Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора
Девять человек, в том числе трое детей, погибли в Днепропетровской области в результате массированной российской атаки.