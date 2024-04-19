Директор ЦРУ предупредил о риске поражения Украины до конца года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  194381 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  227677 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  227801 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  174610 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  118747 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129272 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139927 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138158 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124576 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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15 апреля 2024, 07:40  •  103965 просмотра

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Директор ЦРУ предупредил о риске поражения Украины до конца года

Директор ЦРУ предупреждает, что существует реальный риск поражения Украины от россии до конца 2024 года, если Конгресс не примет законопроект о предоставлении военной помощи.

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Директор ЦРУ предупредил о риске поражения Украины до конца года

Из-за атаки рф на Днепропетровщине погибли 14-летняя девочка и два мальчика - 6 и 8 лет

Трое детей в возрасте 6, 8 и 14 лет погибли в результате российской атаки на Днепропетровскую область. Всего погибли девять человек, еще 25 получили ранения

Война •   •  8634 просмотра
Из-за атаки рф на Днепропетровщине погибли 14-летняя девочка и два мальчика - 6 и 8 лет

Удар по Ирану: CNN сообщает, "зеленого света" для ответа Израиля от США не было

Израиль нанес удар по Ирану, целью которого был военный объект вблизи Исфахана, в ответ на недавние нападения Ирана на израильскую территорию, но, по словам американских официальных лиц, эта цель не была ядерным объектом.

Новости Мира •   •  7681 просмотра
Удар по Ирану: CNN сообщает, "зеленого света" для ответа Израиля от США не было

Президент Владимир Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной"

Президент Владимир Зеленский наградил французскую кинозвезду Алена Делона орденом "За заслуги" за поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

политика •   •  7936 просмотра
Президент Владимир Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной"

Кулеба обсудил с Таяни, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины

Во время встречи Кулеба и Таяни обсудили, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины.

политика •   •  8510 просмотра
Кулеба обсудил с Таяни, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины

Украина снова берет аварийную помощь электричеством из Европы, есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго

Из-за значительных повреждений энергетических объектов и снижения температуры на промышленность были наложены ограничения, чтобы обеспечить потребности потребителей, используя электроэнергию собственной генерации, импорт и экстренную помощь из соседних стран.

Война •   •  9201 просмотра
Украина снова берет аварийную помощь электричеством из Европы, есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго

В ГУР показали кадры операции по уничтожению российского Ту-22: "Удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины"

Главное управление разведки министерства обороны Украины в сотрудничестве с Воздушными силами сбили российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 на расстоянии около 300 километров от Украины с помощью тех же средств, которыми ранее был сбит российский самолет А-50.

Война •   •  12429 просмотра
В ГУР показали кадры операции по уничтожению российского Ту-22: "Удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины"

Американским военным придется сражаться в Европе, если путин захватит Украину – екс-вицепрезидент США

Бывший вице-президент США Майк Пенс предупредил, что если Путин захватит Украину, американским солдатам придется сражаться с российскими захватчиками в Европе.

Война •   •  11703 просмотра
Американским военным придется сражаться в Европе, если путин захватит Украину – екс-вицепрезидент США

Украина и Германия обсудили инвестиции, добычу лития, графита, титана и никеля

Германия и Украина обсудили увеличение немецких инвестиций в украинскую энергетику, транспорт, сельское хозяйство, производство критически важных материалов и "зеленой" стали, а также развитие распределенной генерации с использованием немецких и украинских компонентов.

Экономика •   •  10336 просмотра
Украина и Германия обсудили инвестиции, добычу лития, графита, титана и никеля

Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора

Девять человек, в том числе трое детей, погибли в Днепропетровской области в результате массированной российской атаки.

Война •   •  16118 просмотра
Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора