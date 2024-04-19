Директор ЦРУ предупредил о риске поражения Украины до конца года

Украина может потерпеть поражение в войне с россией уже в конце 2024 года, если Конгресс США не сходит законопроект о помощи Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в выступлении на Капитолийском холме, передает Politico, пишет УНН.

"С помощью военной помощи, как практической, так и психологической, украинцы вполне способны продержаться до 2024 года и опровергнуть высокомерное мнение Путина о том, что время на его стороне, - сказал Бернс.

Впрочем, по его словам, если Конгресс не проголосует за помощь Украине, "картина будет гораздо более ужасной".

Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или, по крайней мере, поставить Путина в положение, когда он сможет, по сути, диктовать условия политического урегулирования - заявил директор ЦРУ.

Напомним

Палата представителей США опубликовала текст трех законопроектов, которые будут финансировать интересы национальной безопасности Америки и ее союзников в Израиле, Индо-Тихоокеанском регионе и Украине. Законопроект о помощи Украине предусматривает требование к президенту США предоставить ракеты ATACMS. Также законопроект предусматривает, в частности, выделение 61 млрд долларов, в том числе 23 млрд на пополнение арсеналов США.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законопроект о помощи Украине от США вынесут на голосование в субботу вечером.