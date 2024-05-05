Израиль и ХАМАС могут заключить соглашение о прекращении огня - CNN

Уже через несколько дней Израиль и палестинская группировка ХАМАС могут заключить соглашение о прекращении огня. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в субботу, 4 мая, в Каире состоялся очередной раунд переговоров между представителями Израиля и группировки ХАМАС с участием посредников в лице США, Катара и Египта.

Представители США и Израиля утверждают, что после любого потенциального соглашения о временном прекращении огня с освобождением заложников скорее всего, начнутся дальнейшие переговоры о более тонких деталях соглашения.

Reuters: директор ЦРУ прибыл в Египет для встреч по конфликту в Газе

Источники издания в американском правительстве подтвердили, что даже если ХАМАС примет предложенное соглашение, понадобится еще несколько дней, чтобы согласовать некоторые детали, которые в конечном итоге приведут к перемирию. Ожидается, что эти обсуждения также могут быть сложными и длительными.

Тем временем американские официальные лица продолжают смотреть на переговоры с осторожным оптимизмом, констатируя прогресс. Они также не забывают, что предыдущие финальные договоренности провалились в последнюю минуту

Напомним

В прошлом месяце, в CNN со ссылкой на израильские источники заявили, что ХАМАС рассматривает предложение Египта о прекращении огня с Израилем, которое предусматривает освобождение 33 заложников в обмен на паузу в боевых действиях в Газе.