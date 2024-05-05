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США призупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю через загрозу вторгнення в Газу

США призупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю через загрозу вторгнення в Газу

Київ • УНН

 • 50697 перегляди

Сполучені Штати призупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю через можливе ізраїльське вторгнення в Рафах в Газі.

США призупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю після загроз вторгнення в Газу. Про це повідомляє Axios, передає УНН.

Деталі

Минулого тижня адміністрація президента Байдена призупинила постачання американських боєприпасів до Ізраїлю. Цей крок викликав занепокоєння в ізраїльському уряді та породив низку питань щодо майбутнього співробітництва між двома країнами.

Інцидент став першим таким випадком після нападу 7 жовтня, коли США призупинили постачання зброї для ізраїльських військових. Ізраїльські чиновники заявили, що їм не надали пояснень щодо затримки в постачанні боєприпасів.

Причиною цього рішення стала серйозна обуреність в адміністрації Байдена можливим вторгненням Ізраїлю в місто Рафах на півдні Гази, де захист шукає понад мільйон палестинців. Президент Байден стикається з гострою критикою серед американців, що стоять проти його підтримки Ізраїлю.

Додамо

Ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив про свій намір вторгнутися в Рафах, незалежно від угод щодо звільнення заручників та припинення вогню з ХАМАС. Це викликало обурення у адміністрації Байдена, яка залишає за собою право змінити свою політику відносно Ізраїлю, якщо такі дії продовжуватимуться.

Переговори в Єгипті про припинення вогню в Газі завершилися, Ізраїль і ХАМАС поки залишаються на своїх позиціях05.05.24, 20:22 • 55202 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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