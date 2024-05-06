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ХАМАС погодився на пропозицію Єгипту щодо припинення вогню. В Ізраїлі заявили, що не підтримують цю угоду

ХАМАС погодився на пропозицію Єгипту щодо припинення вогню. В Ізраїлі заявили, що не підтримують цю угоду

Київ • УНН

 • 33919 перегляди

ХАМАС приймає пропозицію Єгипту і Катару про припинення вогню, щоб припинити війну з Ізраїлем, але Єрусалимі заявили, що не підтримують угоду запропоновану Каїром.

У понеділок, 6 травня, палестинський рух ХАМАС оголосив, що приймає пропозицію Єгипту та Катару про припинення вогню, яка повинна допомогти зупинити війну з Ізраїлем. Проте в Єрусалимі кажуть, що не підтримують умови, які запропонував Каїр. Про це пише УНН з посиланням на Times of Israel.

Деталі

Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія заявив прем'єр-міністру Катару Мохаммаду бін Абдулрахману Аль Тані та голові єгипетської розвідки Аббасу Камелю, що терористичне угруповання приймає їхні умови припинення вогню з Ізраїлем.

Проте наразі точно не відомо терміни цієї угоди. У виданні пояснюють, що Ізраїль чітко дав зрозуміти - вони не погодяться на угоду, яку неодноразово пропонував ХАМАС, що обумовлює звільнення заручників після закінчення війни.

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Позиція Ізраїлю

У виданні додають, що в Ізраїлі застерегли, що не варто сприймати за чисту монету заяви ХАМАС щодо угоди про припинення вогню.

Зазначається, що пропозиція, яку прийняв ХАМАС, є пропозицією, зробленою Єгиптом в односторонньому порядку, і її не сприймають серйозно в Єрусалимі до уточнення деталей.

Зокрема, офіційні представники Ізраїлю заявили, що Ізраїль зараз ретельно оцінює відповідь ХАМАС і опублікує впорядковані коментарі пізніше цього вечора.

Водночас вони вже заявили, що що "це не та сама пропозиція" щодо угоди, про яку Ізраїль і Єгипет домовилися 10 днів тому, і яка з того часу стала основою для непрямих переговорів.

В Єрусалимі пояснили, що нові положення стосуються кардинальних питань: чи, як і коли закінчиться війна, і які гарантії пропонуються для цього.

Нагадаємо

Ізраїль закликав цивільне населення евакуюватися з частини Рафаха, що в секторі Газа, на тлі підготовки до потенційного наступу на бойовиків ХАМАС.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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yerusalymЄрусалим
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