ХАМАС погодився на пропозицію Єгипту щодо припинення вогню. В Ізраїлі заявили, що не підтримують цю угоду
Київ • УНН
ХАМАС приймає пропозицію Єгипту і Катару про припинення вогню, щоб припинити війну з Ізраїлем, але Єрусалимі заявили, що не підтримують угоду запропоновану Каїром.
У понеділок, 6 травня, палестинський рух ХАМАС оголосив, що приймає пропозицію Єгипту та Катару про припинення вогню, яка повинна допомогти зупинити війну з Ізраїлем. Проте в Єрусалимі кажуть, що не підтримують умови, які запропонував Каїр. Про це пише УНН з посиланням на Times of Israel.
Деталі
Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія заявив прем'єр-міністру Катару Мохаммаду бін Абдулрахману Аль Тані та голові єгипетської розвідки Аббасу Камелю, що терористичне угруповання приймає їхні умови припинення вогню з Ізраїлем.
Проте наразі точно не відомо терміни цієї угоди. У виданні пояснюють, що Ізраїль чітко дав зрозуміти - вони не погодяться на угоду, яку неодноразово пропонував ХАМАС, що обумовлює звільнення заручників після закінчення війни.
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Позиція Ізраїлю
У виданні додають, що в Ізраїлі застерегли, що не варто сприймати за чисту монету заяви ХАМАС щодо угоди про припинення вогню.
Зазначається, що пропозиція, яку прийняв ХАМАС, є пропозицією, зробленою Єгиптом в односторонньому порядку, і її не сприймають серйозно в Єрусалимі до уточнення деталей.
Зокрема, офіційні представники Ізраїлю заявили, що Ізраїль зараз ретельно оцінює відповідь ХАМАС і опублікує впорядковані коментарі пізніше цього вечора.
Водночас вони вже заявили, що що "це не та сама пропозиція" щодо угоди, про яку Ізраїль і Єгипет домовилися 10 днів тому, і яка з того часу стала основою для непрямих переговорів.
В Єрусалимі пояснили, що нові положення стосуються кардинальних питань: чи, як і коли закінчиться війна, і які гарантії пропонуються для цього.
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