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ЦАХАЛ провів цілеспрямовану операцію проти ХАМАС у східному Рафаху

ЦАХАЛ провів цілеспрямовану операцію проти ХАМАС у східному Рафаху

Київ • УНН

 • 24538 перегляди

Армія оборони Ізраїлю заявила про "цілеспрямовані" удари по об'єктах ХАМАС на сході Рафаха в рамках активної операції проти терористичної організації.

ЦАХАЛ здійснює цілеспрямовані удари по об'єктах ХАМАС у східному Рафаху. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

У східному Рафаху в рамках активної операції проти ХАМАС Ізраїльські оборонні сили (ЦАХАЛ) заявили про "цілеспрямовані" удари по об'єктах терористичної організації.

Військові оголосили, що їх дії націлені на об’єкти ХАМАС у вказаному районі.

ЦАХАЛ обіцяє надати додаткову інформацію щодо цієї операції.

Додамо

Раніше палестинські ЗМІ повідомляли про серію ударів у районі, який став об'єктом операції ЦАХАЛ.

ХАМАС погодився на пропозицію Єгипту щодо припинення вогню. В Ізраїлі заявили, що не підтримують цю угоду06.05.24, 20:44 • 33919 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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