ЦАХАЛ провів цілеспрямовану операцію проти ХАМАС у східному Рафаху
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю заявила про "цілеспрямовані" удари по об'єктах ХАМАС на сході Рафаха в рамках активної операції проти терористичної організації.
ЦАХАЛ здійснює цілеспрямовані удари по об'єктах ХАМАС у східному Рафаху. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.
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У східному Рафаху в рамках активної операції проти ХАМАС Ізраїльські оборонні сили (ЦАХАЛ) заявили про "цілеспрямовані" удари по об'єктах терористичної організації.
Військові оголосили, що їх дії націлені на об’єкти ХАМАС у вказаному районі.
ЦАХАЛ обіцяє надати додаткову інформацію щодо цієї операції.
Додамо
Раніше палестинські ЗМІ повідомляли про серію ударів у районі, який став об'єктом операції ЦАХАЛ.
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