Израиль нанес несколько авиаударов по Рафаху: есть жертвы

Израильская авиация совершила несколько авиаударов в Рафахе. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Палестинская гражданская оборона сообщила о нескольких авиаударах, совершенных израильской авиацией в районе Рафаха.

Отмечается, что несколько палестинцев были убиты, а другие получили ранения в результате этих нападений.

Группам гражданской обороны удалось вытащить нескольких мучеников и транспортировать нескольких раненых из-под обломков нескольких домов, которые сегодня вечером были разбомблены израильскими военными самолетами в разных местах мухафазы Рафах на юге Газы - Палестинская гражданская оборона.

Фотографии, опубликованные вместе с заявлением, показывают по меньшей мере два тела в мешках для трупов.

По данным палестинского официального информационного агентства WAFA, восемь человек погибли во время двух нападений на Рафах. Временные рамки событий остаются неясными.

Больница Рафаха в Кувейте заявила, что получила 11 погибших.

Израильские танки въехали в Рафах возле границы с Египтом