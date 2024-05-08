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Глава ЦРУ їде до Ізраїлю – Reuters

Глава ЦРУ їде до Ізраїлю – Reuters

Київ • УНН

 • 31709 перегляди

Глава ЦРУ Вільям Бернс відвідав Ізраїль для переговорів з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та іншими офіційними особами на тлі зусиль, спрямованих на припинення вогню в Газі і можливий обмін заручниками.

Глава ЦРУ Вільям Бернс їде в середу до Ізраїлю для переговорів з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та іншими високопосадовцями, стало відомо із Reuters, передає УНН.

Деталі

Інформаційне агентство посилається на джерело, знайоме з планами поїздок Бернса.

Бернс повернувся до Каїра у вівторок, щоб відновити переговори про можливе припинення вогню в секторі Газа та обмін заручниками.

У вівторок ввечері сайт Al-Qahera News, пов'язаний з єгипетською розвідкою, повідомив, що делегації США і Катару продовжують переговори з Єгиптом і ХАМАС в Каїрі. Нетаньяху також сказав, що ізраїльська делегація знаходиться в Каїрі.

ХАМАС та Ізраїль прибули до Каїра для переговорів про припинення вогню07.05.24, 22:33 • 28160 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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