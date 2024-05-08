Глава ЦРУ едет в Израиль - Reuters

Глава ЦРУ Уильям Бернс едет в среду в Израиль для переговоров с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками, стало известно из Reuters, передает УНН.

Детали

Информационное агентство ссылается на источник, знакомый с планами поездок Бернса.

Бернс вернулся в Каир во вторник, чтобы возобновить переговоры о возможном прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками.

Во вторник вечером сайт Al-Qahera News, связанный с египетской разведкой, сообщил, что делегации США и Катара продолжают переговоры с Египтом и ХАМАС в Каире. Нетаньяху также сказал, что израильская делегация находится в Каире.

ХАМАС и Израиль прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня