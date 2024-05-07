ХАМАС и Израиль прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня

Делегация ХАМАС и Израиля прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня. Как сообщают The Guardian и Al Jazeera, делегация ХАМАС прибыла в Каир во вторник вечером, передает УНН.

Детали

В заявлении палестинской группы говорится, что ее переговоры под руководством Халиля аль-Хайя недавно прибыли в Каир из Дохи.

Согласно заявлению, делегация ХАМАС отправилась в Каир, чтобы "продолжить усилия с братьями-посредниками в Египте и Катаре, чтобы завершить соглашение о прекращении огня в секторе Газа".

В конце прошлой недели представители ХАМАС покинули Каир, заявив, что текущий раунд переговоров завершен, а вчера удивили мир, заявив, что группа принимает предложение о прекращении огня, выдвинутое посредниками Катаром и Египтом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в своем заявлении, что он поручил израильской делегации "поддержать требования по освобождению" израильских заключенных в Газе.

Директор ЦРУ Уильям Бернс также находится в Каире, чтобы помочь в переговорах по прекращению огня и обмену пленными.

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