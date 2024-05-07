Цены на нефть выросли после израильских ударов по Рафаху

Цены на нефть выросли во вторник после того, как Израиль нанес удар по Рафаху в Газе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 9 центов, или 0,11%, до 83,42 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 7 центов, или 0,09%, до 78,55 доллара за баррель.

"Цены на нефть поднялись сегодня утром, поскольку некоторые препятствия на переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС заставили участников рынка предположить, что геополитическая напряженность может сохраняться еще долгое время, - считает рыночный стратег IG Йеап Джун Ронг.

Также добавил, что участники рынка будут следить за будущими публикациями данных по запасам сырой нефти в США.

Как пишет Reuters, укрепление доллара сдерживало рост фьючерсов на нефть, поскольку он делает сырую нефть дороже для трейдеров, владеющих другими валютами. Индекс доллара, который измеряет курс доллара США по отношению к шести основным валютам-аналогам, последний раз повышался на уровне 105,25.

В понедельник цены на нефть выросли, частично отыграв падение на прошлой неделе. Оба контракта понесли самые значительные недельные потери за последние три месяца, поскольку рынок сосредоточился на слабых данных по занятости в США и возможных сроках снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.

Дополнение

Палестинская боевая группировка ХАМАС в понедельник согласилась на предложение посредников о прекращении огня в Газе, но Израиль заявил, что условия не соответствуют его требованиям, и продолжил удары по Рафаху, планируя продолжить переговоры по заключению соглашения.

Израиль сегодня утром установил контроль над пропускным пунктом "Рафах" со стороны Газы на границе с Египтом.