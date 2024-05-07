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Ізраїль встановив контроль над палестинською частиною ПП "Рафах" на кордоні із Єгиптом

Ізраїль встановив контроль над палестинською частиною ПП "Рафах" на кордоні із Єгиптом

Київ • УНН

 • 21839 перегляди

Ізраїль взяв під контроль палестинську сторону контрольно-пропускного пункту "Рафах" на кордоні між Газою і Єгиптом, захопивши ключову дорогу і завдавши за ніч ударів по більш ніж 50 цілях ХАМАС.

Ізраїль сьогодні вранці встановив контроль над пропускним пунктом "Рафах" з боку Гази на кордоні із Єгиптом.  За ніч ЦАХАЛ завдав  ударів більш ніж по 50 об'єктах ХАМАС у Рафасі. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на ізраїльську армію, передає УНН.

Деталі 

Як повідомляється, перехід із Єгиптом тепер від'єднаний від дороги Салах-а-Дін у східній частині Рафаха, яку захопила піхотна бригада армії оборони Ізраїлю під час нічного наступу.

За даними ЦАХАЛу, під час нічної операції було вбито близько 20 бойовиків, а війська виявили три "значні" тунельні шахти.

За словами військових, під час наступу було підбито і знищено начинений вибухівкою автомобіль, що їхав назустріч танку ЦАХАЛу.

Під час операції ніхто із солдатів не постраждав.

Наразі, як пише видання, війська Ізраїлю розвідують місцевість і готуються до додаткових місій.

Тим часом за даними військових, за ніч ЦАХАЛ завдав ударів більш ніж по 50 об'єктах ХАМАС у Рафасі.

Доповнення 

Тим часом як пише Reuters, сьогодні делегація Катару вирушить до Каїра, щоб відновити непрямі переговори між Ізраїлем і ХАМАС щодо припинення вогню. Катар сподівається, що переговори завершаться угодою про негайне і постійне припинення вогню в Газі. 

У понеділок ХАМАС погодився на пропозицію про припинення вогню в Газі від посередників, але Ізраїль заявив, що умови не відповідають його вимогам, і продовжив удари в Рафаху. 

ЦАХАЛ провів цілеспрямовану операцію проти ХАМАС у східному Рафаху07.05.24, 00:02 • 24539 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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