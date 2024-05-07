Ізраїль встановив контроль над палестинською частиною ПП "Рафах" на кордоні із Єгиптом
Київ • УНН
Ізраїль взяв під контроль палестинську сторону контрольно-пропускного пункту "Рафах" на кордоні між Газою і Єгиптом, захопивши ключову дорогу і завдавши за ніч ударів по більш ніж 50 цілях ХАМАС.
Ізраїль сьогодні вранці встановив контроль над пропускним пунктом "Рафах" з боку Гази на кордоні із Єгиптом. За ніч ЦАХАЛ завдав ударів більш ніж по 50 об'єктах ХАМАС у Рафасі. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на ізраїльську армію, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, перехід із Єгиптом тепер від'єднаний від дороги Салах-а-Дін у східній частині Рафаха, яку захопила піхотна бригада армії оборони Ізраїлю під час нічного наступу.
За даними ЦАХАЛу, під час нічної операції було вбито близько 20 бойовиків, а війська виявили три "значні" тунельні шахти.
За словами військових, під час наступу було підбито і знищено начинений вибухівкою автомобіль, що їхав назустріч танку ЦАХАЛу.
Під час операції ніхто із солдатів не постраждав.
Наразі, як пише видання, війська Ізраїлю розвідують місцевість і готуються до додаткових місій.
Тим часом за даними військових, за ніч ЦАХАЛ завдав ударів більш ніж по 50 об'єктах ХАМАС у Рафасі.
Доповнення
Тим часом як пише Reuters, сьогодні делегація Катару вирушить до Каїра, щоб відновити непрямі переговори між Ізраїлем і ХАМАС щодо припинення вогню. Катар сподівається, що переговори завершаться угодою про негайне і постійне припинення вогню в Газі.
У понеділок ХАМАС погодився на пропозицію про припинення вогню в Газі від посередників, але Ізраїль заявив, що умови не відповідають його вимогам, і продовжив удари в Рафаху.
ЦАХАЛ провів цілеспрямовану операцію проти ХАМАС у східному Рафаху07.05.24, 00:02 • 24539 переглядiв