Израиль установил контроль над палестинской частью ПП "Рафах" на границе с Египтом

Израиль сегодня утром установил контроль над пропускным пунктом "Рафах" со стороны Газы на границе с Египтом. За ночь ЦАХАЛ нанес удары более чем по 50 объектам ХАМАС в Рафахе. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильскую армию, передает УНН.

Детали

Как сообщается, переход с Египтом теперь отсоединен от дороги Салах-а-Дин в восточной части Рафаха, которую захватила пехотная бригада армии обороны Израиля во время ночного наступления.

По данным ЦАХАЛа, во время ночной операции было убито около 20 боевиков, а войска обнаружили три "значительные" туннельные шахты.

По словам военных, во время наступления был подбит и уничтожен начиненный взрывчаткой автомобиль, ехавший навстречу танку ЦАХАЛа.

Во время операции никто из солдат не пострадал.

Сейчас, как пишет издание, войска Израиля разведывают местность и готовятся к дополнительным миссиям.

Между тем по данным военных, за ночь ЦАХАЛ нанес удары более чем по 50 объектам ХАМАС в Рафасе.

Дополнение

Между тем как пишет Reuters, сегодня делегация Катара отправится в Каир, чтобы возобновить непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС по прекращению огня. Катар надеется, что переговоры завершатся соглашением о немедленном и постоянном прекращении огня в Газе.

В понедельник ХАМАС согласился на предложение о прекращении огня в Газе от посредников, но Израиль заявил, что условия не соответствуют его требованиям, и продолжил удары в Рафахе.

ЦАХАЛ провел целенаправленную операцию против ХАМАС в восточном Рафахе